Maturità: quanti sono i maturandi del 2020

Maturità 2020: tutti i maturandi

Maturità 2020: la durata delle prove

Nonostante manchino ancora mesi all’inizio della, gli studenti del 5° anno sono già in fibrillazione. Se il Miur ha già comunicatodelle prove scritte - quella di italiano si svolgerà ilmentre la seconda prova il giorno successivo, il- ancora non è chiaro se all’orale ci saranno o meno le buste e se tornerà in prima prova la traccia per il tema storico.Una cosa è certa, a sostenere la Maturità saranno come come sempre gliGuarda ancheIn base ad alcuni dati forniti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, quest’anno ad affrontare il tanto temuto esame di Stato Di questi, 226.909 mila vengono dagli indirizzi liceali, 144.087 dai tecnici, 92.137 dai professionali. Tra i maturandi liceali, i più numerosi sono quelli dello scientifico (65.703 quelli dell'indirizzo tradizionale, 30.479 dell'indirizzo scienze applicate, 3.867 quelli dello sportivo), seguiti dagli studenti del linguistico (40.299) e del classico (26.122). Il condizionale è d’obbligo non perché c’è la possibilità che non si svolga la Maturità ma perché bisognerà capireIl dato fornito dal Miur, infatti, si riferisce ai ragazzi che sono iscritti al 5° anno,Di solito la percentuale di ammessi è del 95% circa.Oltre alle date delle due prove scritte, è certa anche la loro durata. Se per ili maturandi avranno a disposizioneper la seconda prova il tempo di svolgimento cambia a seconda dell’indirizzo di studi. Per il liceosi contano dicosì come al Linguistico e al Classico. Gli studenti dell'dove la seconda prova è pratica, avranno benAnche alcuni indirizzi tecnici e professionali, che prevedono prove laboratoriali, avranno più ore per svolgere il compito. Per l’, al di là della presenza o meno delle buste, la durata si attesta intorno aiManlio Grossi