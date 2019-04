10 auguri di Pasqua perfetti per uno studente universitario

Hai esaurito tutte le idee per augurare ai tuoi compagni di Università una buona Pasqua? Non ti disperare; se sei in cerca di qualche spunto carino e magari anche nerd, sei arrivato nel posto giusto. Infatti tra i tantissimi messaggi che invadono le nostre chat il giorno di Pasqua, soprattutto da parte degli zii cinquantenni che anno dopo anno riesco a scovare fantastiche foto di conigli, agnellini e uova di Pasqua con scritte sopra costellate di puntini di sospensione e minimo tre punti esclamativi, è evidente che per distinguersi si debbano trovare gli auguri perfetti da inoltrare a tutti i nostri contatti.Ecco che noi di Skuola.net ti consigliamo delle frasi divertenti e adatte a tutti i tipi di compagni di corso da condividere con tutti gli amici universitari.





Pasqua 2019: gli auguri migliore da fare ai compagni di Università

Buona Pasqua e possano gli esami essere più facili di una partita a Fortnite contro Ninja.

Buona Pasqua e possa la tua ansia per la sessione estiva essere minore di quella che hai per Avengers Endgame.

Buona Pasqua e gli appunti del tuo compagno di corso possano essere più comprensibili delle scritte in elfico sopra la porta delle Miniere dei nani di Moria.

Buona Pasqua e possa il tuo prossimo esame orale durare meno di una puntata di Trono di Spade.

Buona Pasqua e possa il calendario degli esami della tua sessione estiva essere meno lungo di una maratona di tutte le stagioni dei Simpson.

Buona Pasqua e possano le tue prossime lezioni essere meno noiose, ripetitive e scontate delle hit estive spagnole.

Buona Pasqua e possa il prossimo esame orale essere più brillante di un discorso di Piero Angela.

Buona Pasqua e possa tu imparare gli argomenti dei prossimi esami bene quanto conosci le sigle dei cartoni cantate da [b[Giorgio Vanni e Cristina D’Avena.

Buona Pasqua e possa il prof del tuo prossimo esame essere più clemente di Daenerys Targaryen.

Buona Pasqua e possano i tuoi sogni di gloria da giovane universitario disperato realizzarsi e non andare in fumo come Notre Dame.

Non sai ancora che auguri inoltrare ai tuoi compagni di università? Deve essere qualcosa di speciale per gliche lezione dopo lezione, esame dopo esame, sessione dopo sessione,, ecco quindi una lista di frasi perfette per augurare buona Pasqua: