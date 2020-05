Università, borse di studio anche a chi è stato danneggiato dal coronavirus

Università: 1,4 miliardi tra ricerca e borse di studio

Decreto Rilancio: risorse per l’Alta formazione e contratti per gli specializzandi di Medicina

L’ha messo a dura prova anche scuole e atenei italiani. Dopo i finanziamenti fatti per la didattica a distanza per le comunità scolastiche, dal Governo ne arrivano degli altri da destinare ale della. Se da un lato gli atenei riusciranno a diminuire le tasse per aiutare i tanti studenti in difficoltà, dall’altro il Governo ha intenzione di avviare unEcco tutti i dettagli sul Decreto Rilancio.Il Premiere il ministrohanno previsto nel Decreto Rilancio una somma pari adi euro per ridurre le tasse e aumentare le borse di studio: “Il Presidente Conte – ha dichiarato il Ministro Manfredi (come riportato da ‘Repubblica.it’) - ha mostrato una sensibilità unica verso il mondo dell’Università e della Ricerca, che oggi più che mai va sostenuto alla luce della battaglia che stiamo conducendo contro il Covid 19”. Nello specifico, le risorse potranno rafforzare il sistema universitario, ridurre le tasse e assegnare altrioltre ai 1600 già deliberati. Il decreto ha aumentato il Fondo di finanziamento universitario diper l'anno 2020 e lemeritevoli saranno destinate anche a chi, nonostante la dichiarazione familiare Isee alta,Il decreto Rilancio prevede anchedi euro per il sistema diper consentire lo svolgimento della ricerca o della didattica a distanza con l’accesso a banche dati e piattaforme. Per i dottorandi ci sarannoin più e per gli iscritti all’ultimo anno del ciclo post-universitari e titolari di borse di studio ci sarà la possibilità di richiedere unadella fine del corso “non superiore a due mesi”. Inoltre, al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, la bozza del decreto autorizzata l’ulteriore spesa didi euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e didi euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Per gli esami di accesso alle, invece, il Decreto Rilancio consente il ministro dell'Università a riformularli eliminando, ad esempio, una prova.