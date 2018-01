Abolizione delle tasse universitarie? Per tanti studenti la laurea è già gratis (o quasi)

“Aboliremo le tasse universitarie”. Così su due piedi la proposta lanciata dal presidente del Senato, Pietro Grasso, durante la conferenza programmatica nazionale di ‘Liberi e uguali’ (la nuova formazione politica con cui si candiderà alle prossime elezioni) sembra qualcosa di clamoroso. Ma siamo sicuri che sia una notizia davvero rivoluzionaria? Non proprio. Perlomeno per due ragioni: innanzitutto perché, riducendo le cifre che gli studenti devono versare agli atenei, il nostro Paese inizierebbe a riallinearsi al sistema di tassazione presente nella maggior parte delle nazioni dell’Unione Europea. E poi perché, se le ultime norme sul diritto allo studio (il cosiddetto ‘Student Act’) – inserite nella legge di Bilancio 2017 e operative da quest’anno accademico – dovessero dare i frutti sperati, l’esonero del pagamento delle tasse universitario, se non sarà totalmente realizzato, poco ci manca.

Tasse universitarie, Italia ancora (forse per poco) tra i Paesi più cari

Germania e Scandinavia: qui laurearsi è quasi gratis

Solo il Regno Unito peggio dell’Italia: per le lauree magistrale è un salasso

Diritto allo studio, la ‘no tax area’ abolisce la retta universitaria

Con lo ‘Student Act’ per molti studenti l’università è già a costo zero

Ma partiamo dal primo punto: alla luce di quanto sta avvenendo in Italia negli ultimi anni – con il numero degli iscritti altalenante e le difficoltà economiche delle famiglie –. Limitando il pagamento alle fasce di popolazione con i redditi più alti. Secondo l’ultimo(tra i mille e i tremila euro di media). Da noi, inoltre,. E. Una situazione non più sostenibile che, invece, altrove è esattamente capovolta. Ma le cose pare stiano improvvisamente cambiando.In questo senso i Paesi della Scandinavia sono un faro illuminante.. Per gli extra Ue, invece, le università possono applicare costi a volte molto alti (dai 6mila ai 16mila euro per un corso di laurea, fino a 35mila per i corsi di specializzazione). Tra le grandi Nazioni, adottano una filosofia simile anche, circa 700 euro a semestre per gli altri) e la, al rendimento negli studi).ma può diventare a pagamento per le magistrali).(cittadini UE e non), a meno che non si finisca fuori corso.Ma anche dove si paga, non è detto che i costi a carico delle famiglie siano alti., ad esempio,; per una specialistica ne occorrono poco più di 250; a cui vanno aggiunti 213 euro per la copertura previdenziale. A salire, troviamo ladove, che diventano circa 4mila per la magistrale. Accade più o meno lo stesso in Portogallo e nei Paesi Bassi. Solo nel: per i ragazzi inglesi (e per quelli residenti in Galles) prendere(ancora più caro per gli studenti stranieri, a maggior ragione dopo la Brexit)., invece,(si spendono, in media, 5mila euro all’anno). Niente in confronto a quanto avvieneCome detto, la media delle tasse universitarie è di poche migliaia di euro. Comunque tanti., però,per determinate categorie di iscritti: ad esempio(in alcuni casi basta 95)(l’indicatore della situazione economica equivalente, in poche parole il reddito famigliare). Ma la cosiddetta, introdotta proprio, sembra destinata a stravolgere ulteriormente la situazione. La norma, infatti,: dal primo anno indistintamente per tutti, dal secondo valutando anche il merito (numero minimo di crediti conseguiti).In più,. Limitando, di fatto, l’esborso a cui erano abituati i ragazzi che decidevano di prendere una laurea.- per le famiglie con più figli a carico, per i portatori di handicap, per chi si trova in ristrettezze economiche. Un fondo che, rispetto all’anno scorso, è cresciuto di 68milioni di euro (arrivando a 217 milioni di euro per il 2017/2018). Mettendo a sistema tutti gli elementi elencati sinora si può arrivare alle seguenti conclusioni:. Tradotto: per una fetta importante di universitari, senza bisogno di ulteriori riforme. Se ci sono riusciti quasi tutti gli Stati della UE perché non dovremmo farcela noi? E se a pagare rimarranno solamente le famiglie più abbienti difficilmente qualcuno si scandalizzerà.