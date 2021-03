Gli under 30 nel settore dell’healthcare

Mentre nel mondo continua ad imperversare la crisi in ogni settore a causa della pandemia ancora dilagante, alcuni giovani non si sono piegati alle oggettive difficoltà del momento, riuscendo invece a dare alla società un contributo di un certo rilievo.ha infatti stilato, suddivisi in, che nel corso dell’ultimo anno sono riusciti a, superando ogni impedimento dovuto da quarantene e restrizioni.Guarda anche:Il settore dell’ha avuto un incremento della produzione e della domanda di prodotti notevole a causa dell’emergenza pandemica. E anche in un settore così serio e delicato come questo, impegnato a tutelare la salute, si sono distinti alcuni giovani per le loro innovative e utili idee:Haed è country commercial manager Covid assets & Specialty care pipeline presso l’azienda farmaceutica. Da novembre 2020 svolge un ruolo importante in quanto si occupa delInoltre, il giovane ha svolto un’importante, attraverso cui ha scoperto un modo attraverso cui alcunesono in grado di trasportare i farmaci assunti direttamente dove è necessario che abbiano effetto. Questa scoperta, già brevettata, si è rivelata interessante in quanto applicabile non solo alle comuni malattie ma anche alHaed è la fondatrice di, una piattaforma online nata dalla volontà di offrire, soprattutto in un momento in cui la socialità e le manifestazioni di affettività risultano gravemente compromesse. Questa startup si propone di assegnare a ciascun utentegrazie un. A giudicare dall’incremento di gradimento e di utilizzo della piattaforma, promette di essere una startup di successo!Si tratta di un gruppo di creatori e fondatori dell’applicazioneche permette di. L’idea chiaramente nasce dall’esigenza di procurare e garantire farmaci anche durante la quarantena.Guarda il video conIl lavoro è stato uno degli ambiti che ha subito maggiori trasformazioni nell’ultimo anno con l’introduzione generalizzata delloin ogni tipo di professione “da ufficio”, comprendendo anche il mondo dell’istruzione con l’introduzione dellaHae già prima dell’emergenza sanitaria e dei disagi connessi al mondo del lavoro, aveva già ideato, un software creato per aiutare aziende e professionisti aAll’interno delle aziende infatti Nibol consente di prenotare scrivanie o spazi e di controllare l’ingresso e l’uscita dei visitatori, mentre ai professionisti che lavorano in modo indipendente, consente di trovare spazi all’interno di spazi pubblici come caffetterie e uffici esterni.Haed è il co-fondatore di, startup fondata nel 2018 che si è rivelata di grande utilità proprio in tempi di pandemia, quando nei ristoranti e nei locali, i tradizionali menù cartacei sono stati accantonati per ragioni di sicurezza. Dishcovery ha permesso infatti diIl successo dell’applicazione lo rivelano i numeri delle consultazioni da parte degli utenti che sono arrivate adnon solo in Italia, ma anche in Spagna e in America Latina.Fondatrici di, la piattaforma online pensata perche hanno bisogno di. La startup in un anno si è già occupata di duemila studenti offrendo loro laboratori, guide e percorsi formativi e di orientamento.Entrambi, hanno fondato la, unarivolta agli under 30 che vanta più di 250mila followers sui social., hanno lavorato alla creazione di, unache gestisceHaed è fondatrice ed editor di, un sito di informazione dedicato al settore dellaLa pandemia non ha certo determinato un arresto delle idee anche nel campo della ricerca sostenibile, settore in crescente interesse.negli ultimi anni sono tornate a suscitare un notevole interesse. Per questo,, insieme aha fondato, un’azienda dedicata alla. Lo scopo è quello di costruireHaed è fondatore e ceo di, una startup rivolta allo studio diche sta lavorando su una tipologia dima non solo: la grande sfida è quella diPer quel che riguarda il settore ricreativo, Forbes annovera diversi under 30 suddividendoli perPer quel che riguardaci sono, mentre per il mondo dell’troviamoPer la categoriaviene menzionata la rapper, volto conosciuto anche per la partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo, eche compare tra i rapper in cima alla classifica di Spotify.Per la categoriainvece vengono menzionati gli youtuber di successo(21 anni) e(28 anni) che vantano migliaia di followers sui social.Infine, per il settore, entra in classifica anche(29 anni), giornalista che i nostri lettori e follower conosceranno già per la sua attività di conduttore proprio nella nostra