Al liceo come nelle high school: il prom sbarca in Italia per 1 studente su 2. Ecco come sarà

Tutti pazzi per il prom. La festa di fine anno, tipica di qualsiasi High School d’oltreoceano sbarca anche in Italia. Più della metà dei ragazzi che frequentano le superiori avrà la possibilità di festeggiare la fine della scuola, prima delle vacanze estive,. A dirlo una ricerca di Skuola.net che ha coinvolto un campione di oltre 4.000 studenti di licei, istituti tecnici e istituti professionali. Ecco, dunque, come questi giovani si stanno preparando a dire addio al già vecchio anno scolastico 2018/2019.Tutto il mondo è paese e lo si capisce anche dalle. Se, infatti, fino a qualche anno fa si guardava al prom delle scuole americane solo da lontano, ora invece gli studenti di casa nostra vogliono vivere le stesse emozioni in prima persona. A confermarlo sono proprio i ragazzi:La giusta occasione per salutare tutti i compagni prima della pausa. Per questo, la festa di fine anno è spesso unica per tutto l’istituto (lo dice il 73%), alla quale partecipano i ragazzi di tutte le classi. Ma c’è di più, perché per un buon 43% questa festa non sarà ‘privata’ ma sarà aperta anche agli alunni di altri istituti. Dopotutto più si è, meglio è.E per quanto riguarda la location? Agli studenti (poiché nell’81% dei casi sono proprio loro ad organizzare la festa) non va di spendere molto in biglietti e luoghi esclusivi dove organizzare l’evento. Così, per quasi 1 studente su 3, il luogo perfetto dove svolgere il prom è proprio; seguono la discoteca (29%) o il pub (17%); pochi quelli che puntano sulle ville o sui casali da affittare (13%). Questione di budget? Non sempre, visto che, per uno su due, la festa è aperta solo a chi paga la quota stabilita.I soldi potrebbero mancare, la fantasia no di certo:. I più quotati? Sicuramente per tantissimi studenti la serata sarà degna di un, con vestiti lunghi ed eleganti, in alcuni casi è addirittura obbligatorio indossare giacca e cravatta. Un altro tema che fa tendenza, collegato direttamente al prom made in USA, è. Ultimo nella top3 degli argomenti più scelti troviamo, a dimostrazione di quanto il vintage sia un richiamo ancora molto forte. Qualcuno, però, azzarda e proporrà temi decisamente stravaganti; come, il sempre divertente, l’intramontabile(che rappresenta un po’ l’anno scolastico di ogni studente).Il periodo giusto per organizzare la grande festa? La stragrande maggioranza dei prom di fine anno si svolgerà prima degli esami di maturità: il 94%, infatti, ha annunciato che i galà si terranno subito dopo la fine delle lezioni, per dare modo ai maturandi di potersi preparare in tranquillità.