Il Prom, ballo di fine anno: tutte le curiosità sulla tradizione USA

Evento attesissimo dagli studenti americani, ma anche dagli exchange students, è il prom o ballo di fine anno.

E' un evento veramente importante; ragazzi e ragazze si preparano per mesi per essere perfetti quella sera.

Qualche mese prima inizia la ricerca dell'abito, che per le ragazze è rigorosamente lungo. Tutti i colori sono ammessi: nero, rosa, viola, lilla ..., l'unica regola è che l'outfit sia appariscente. E con l'abito si pensa ai capelli, al trucco, alle scarpe...e al mazzetto di fiori da attaccare al polso (che di solito si riceve in regalo).

L'evento centrale del prom è il ballo serale al quale prendono parte tutti i ragazzi; ma i festeggiamenti durano un'intera giornata e ogni gruppo organizza per il pre-prom e post-prom varie attività.

La mattina ci si inizia a preparare molto presto: capelli, unghie, trucco ...sembrano preparativi di un matrimonio. Il tutto sotto la guida dei genitori che, come ad un vero matrimonio, sono più agitati dei figli!



Finalmente pronti, si parte per la location scelta per le foto di rito (ogni gruppo nella fase di pianificazione dell'evento sceglie il posto ritenuto più idoneo) e si parte con tutte le possibili combinazioni: foto di gruppo, da sola, con l'amica/o del cuore, con la cascata, la piscina, i fiori...

Dopo due ore di scatti, finalmente si cena e poi si aprono le danze! Si balla, si sta insieme, si parla, si scherza e finito il ballo si continua con altri divertimenti per tutta la notte.

Questa è una giornata speciale per i ragazzi, perché, soprattutto nella provincia americana, non ci sono molte occasioni per sfoggiare abiti eleganti e partecipare con gli amici ad una festa che dura ventiquattro ore.

