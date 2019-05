Ultimo giorno di scuola 2019 tutte le regioni: quando finisce la scuola

Ultimo giorno di scuola 2019: le date in ogni regione

Abruzzo : 8 giugno 2019;

: 8 giugno 2019; Basilicata : 12 giugno 2019;

: 12 giugno 2019; Bolzano : 15 giugno 2019;

: 15 giugno 2019; Calabria : 8 giugno 2019;

: 8 giugno 2019; Campania : 8 giugno 2019;

: 8 giugno 2019; Emilia Romagna : 7 giugno 2019;

: 7 giugno 2019; Friuli Venezia Giulia : 12 giugno 2019;

: 12 giugno 2019; Lazio : 8 giugno;

: 8 giugno; Liguria : 11 giugno 2019;

: 11 giugno 2019; Lombardia : 8 giugno 2019;

: 8 giugno 2019; Marche : 8 giugno 2019;

: 8 giugno 2019; Molise : 8 giugno 2019;

: 8 giugno 2019; Piemonte : 8 giugno 2019;

: 8 giugno 2019; Puglia : 12 giugno 2019;

: 12 giugno 2019; Sardegna : 8 giugno 2019;

: 8 giugno 2019; Sicilia : 11 giugno 2019;

: 11 giugno 2019; Toscana : 10 giugno 2019;

: 10 giugno 2019; Trentino Alto Adige : 8 giugno 2019;

: 8 giugno 2019; Umbria : 8 giugno;

: 8 giugno; Valle d’Aosta : 12 giugno 2019;

: 12 giugno 2019; Veneto: 8 giugno 2019.

