Maturità 2019, il nuovo esame piace agli studenti

Gli studenti promuovono a pieni voti la nuova maturità. Il Miur ha appena emanato la circolare con le prime indicazioni operative sull’esame di Stato 2019. Rimane confermato l’impianto stabilito dal decreto 62/2017 – costola della ‘Buona Scuola’ – con il sistema dei punteggi che dà maggior peso al rendimento scolastico e la riduzione delle prove scritte. Unica grande novità: l’eliminazione dei test Invalsi e dell’alternanza scuola lavoro come requisito d’accesso all’esame finale. Gli interventi più consistenti, per ora, riguardano la prima prova: non più quattro tipologie di svolgimento ma solo tre, cancellato il tema storico, riformato il saggio breve, raddoppiate le tracce d’attualità e l’analisi del testo. Ma come avranno preso la notizia i diretti interessati? Skuola.net ha voluto sondare i loro umori a poche ore dalla pubblicazione della circolare, intervistando circa mille maturandi. Nel complesso, pollice in su per il 34%: per loro è meglio della precedente. L’11%, al contrario, dice che è peggio questa maturità. Per il 22% sono ugualmente difficili.

La formula con due prove scritte piace di più

Doppia traccia d’attualità: bene così

i ragazzi che si dovranno cimentare con la maturità 2019 è(con l’addio alla terza prova )., soprattutto perché con la nuova articolazione degli scritti potranno dedicare più ore della loro preparazione alla seconda prova, quella d’indirizzo, la più ostica. Solo il 14% avrebbe invece preferito cimentarsi con il terzo scritto, immaginando che gli avrebbe alzato il punteggio.Approvate anche le modifiche alla prima prova. In particolare, ai maturandi(quello comunemente chiamato d’attualità): un’ottima boa a cui aggrapparsi nel caso in cui le tracce più specifiche inneschino il ‘blocco dello scrittore’. La pensa così il 61% di loro. Mentre. Che invece si riducono a tre (con alcuni cambiamenti nella struttura). Il 68% dei ragazzi, infatti, ha votato a favore della vecchia tipologia B, con i quattro ambiti diversi.





Analisi del testo: vogliamo almeno un autore conosciuto

Più peso ai voti dell’ultimo triennio? Maturandi divisi

Alternanza scuola lavoro: meglio se non è obbligatoria

Ma c’è anche un altro raddoppio, quello dell’. Il fatto diai maturandi (il 72% applaude la scelta),: 6 su 10 tra i favorevoli mettono proprio questa nota a margine. Un giudizio, infine, sull’: ogni anno è la tipologia meno scelta, eppureanche alla maturità 2019. In ogni caso, i più non si strapperanno i capelli: il 44% non l’avrebbe svolta a prescindere, troppo difficile.Ma nella circolare ministeriale c’è anche la conferma del nuovo sistema dei punteggi: 20 crediti per ogni prova dell’esame (due scritti più il colloquio orale) e bendello studente, basato sui voti dell’ultimo triennio delle superiori. Un fatto che: il 46% dice che si presenterà con una media voti di tutto rispetto.: visto il rendimento altalenante, avrebbe voluto giocarsi più punti nelle prove di giugno. Per il 14%, invece, la cosa è indifferente.Per concludere, inevitabile un’opinione sull’che non è più requisito per l’accesso all’esame. Stando a quanto ci dicono i ragazzi, il Miur ha fatto bene:, perché il suo è stato un tirocinio deludente. Ma il 38% storce la bocca: si era impegnato così tanto durante l’alternanza che ora pensa di aver perso il suo tempo.