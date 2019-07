Compiti delle vacanze: Calvino e Pirandello gli autori più assegnati dai prof (e quindi ‘spoilerati’ sul web)

10. Primo Levi - Il sistema periodico

9. Luigi Garlando - Per questo mi chiamo Giovanni

8. R.J. Palacio - Wonder

7. Fred Uhlman - L'amico ritrovato

6. Oscar Wilde - Il ritratto di Dorian Gray

5. Giovanni Verga - I Malavoglia

4. Fabio Geda - Nel mare ci sono i coccodrilli

3. Luigi Pirandello - Il fu Mattia Pascal

2. Luigi Pirandello - Uno, nessuno e centomila

1. Italo Calvino - Il barone rampante

I programmi per l’estate li hanno divisi, i compiti per le vacanze li riuniscono (almeno idealmente). Perché non importa come gli studenti abbiano deciso di godersi la lunga pausa scolastica. Per tutti, ad attenderli al varco, ci sono gli esercizi assegnati dai prof prima dei saluti. A partire da quelli di: secondo un recente sondaggio di Skuola.net . Il più classico dei compiti?(46%). E allora in tanti si organizzano per: un obiettivo che è nei piani di 4 studenti su 10. Ma quali sono? Un’idea ce la possiamo fare osservando la classifica dei titoli più consultati sul portale Skuola.net nel mese di luglio. Ai vertici ci sono sempre i soliti noti, presenti ogni anno. Ma, qua e là, non manca qualche sorpresa.La prima new entry la troviamo già in decima posizione. Anche se l’autore è tutt’altro che uno sconosciuto: si tratta di. L’opera, però, non è certo la più famosa: è la raccolta, 21 racconti – ognuno porta il nome di un elemento della tavola periodica degli elementi – con cui, dall’infanzia all’esperienza dei campi di concentramento, passando per gli esperimenti nelle vesti di chimico.Altro titolo presente per la prima volta tra i testi più assegnati agli studenti come lettura estiva è il romanzo, del giornalista sportivo. Il protagonista è un bambino di 9 anni, Giovanni, nato a Palermo il giorno dopo la strage di Capaci (in cui perse la vita il giudice antimafia Giovanni Falcone). Un libro che, attraverso un viaggio per le vie di Palermo che Giovanni compie in compagnia del papà, racconta la mafia in modo semplice e diretto. Come se fosse una favola per bambini.La terza novità è ancora opera di un autore contemporaneo:, romanzo d’esordio di(pseudonimo con cui si firma la scrittrice americana Raquel Jaramillo). Il libro è il classico romanzo di formazione: la storia ruota attorno ad August,, che quando inizia a frequentare la prima media dovrà affrontare le quotidiane difficoltà a contatto con i suoi coetanei. Nel corso del libro l’amicizia prende gradualmente il posto degli episodi di. Insegnando ai ragazzi di non aver paura di chi apparentemente è diverso da noi.Ormai un classico della letteratura del ‘900 legata al tema della. È, infatti, la Germania nazista a fare da sfondo a. Il libro, però, affronta lo sterminio da un punto di vista insolito e per questo adatto ai più giovani. La storia racconta le leggi razziali e l’Olocausto attraverso la, 16ennedi estrazione borghese,, figlio di una. Il loro rapporto fa da sfondo all’ascesa di Hitler, con le strade dei due che si divideranno inesorabilmente all’inizio della Guerra: il primo fuggirà in America per sottrarsi alla deportazione, il secondo verrà giustiziato per aver cospirato contro il Führer.Chiude il terzetto di libri stranieri presenti tra i testi più letti (si spera) dagli studenti durante le vacanze estive uno dei cardini della letteratura britannica nonché uno dei più studiati tra i banchi di scuola:. Una metafora della vita e dei compromessi che a volte si devono fare per ottenere quello che si desidera. Protagonista il giovane Dorian Gray che stipula, grazie al quale rimarrà, mentrefisica e della corruzione morale.Le prime cinque posizioni sono, invece, tutte ad appannaggio di autori italiani. Quasi tutte, di pilastri dei programmi di letteratura, soprattutto delle scuole superiori. Iniziamo con uno dei manifesti della corrente ‘verista’:rga. Ambientato in una povera, racconta la storia di una, le cui sfortune iniziano con la partenza di 'Ntoni, maggiore di 5 figli, come soldato, e di un cattivo affare conclusosi con il naufragio - in cui morirà il capofamiglia Bastianazzo - della loro barca Provvidenza, la principale fonte di sostentamento della famiglia. Nonno, madre e figli dovranno quindicontinua a convincere i docenti italiani, che lo scelgono in massa anche quest’anno come lettura estiva da consigliare ai propri alunni. Tratto da, l’opera è una sorta di diario che racconta. Un percorso travagliato, durato ben 8 anni, grazie al quale è possibile- con gli occhi di chi l’ha vissuto in prima persona -che è costretto a subireprima di riuscire a toccare le nostre coste.Per l’ennesimo annonon ha rivali. Anche se, stavolta, perde la prima posizione. Ma piazza sul podio ben due opere. Le solite. Iniziamo da. Il romanzo racconta la vicenda di Mattia Pascal, un uomo che non è più soddisfatto della propria esistenza. Decide, per questo, di far perdere le sue tracce e di. Anche la nuova vita, però, si dimostra deludente. Quando pensa di ritornare al suo paese, dove tutti lo credono morto, si accorge che tutto è cambiato. Un testo che racchiude tutti gli elementi tipici dellaAncora, con uno dei personaggi più articolati partoriti dalla mente del drammaturgo siciliano., protagonista del romanzo, è per certi versi simile a Mattia Pascal: immaturo, infantile, inconcludente. Basta poco, come un presunto, per farlo sprofondare in una vera e propria. Un complesso che, spingendolo al ricovero in un ospizio. Dove però, paradossalmente, si sentirà finalmente libero da ogni convenzione, non dovendo subire il giudizio altrui.La lettura regina dei compiti delle vacanze 2019? Dopo anni vissuti all’ombra di Pirandello,riesce a conquistare la vetta. Con un titolo che ha sempre ben figurato nelle classifiche dei testi più cercati online:. Un ironico romanzo che narra. Dopo un litigio con il padre, Cosimo. Da quel momento, per lui, inizierà una serie di avventure ai limiti dell’incredibile. Passando da un albero all’altro. Finché un bel giorno, sentendo la morte vicina, salirà su una mongolfiera e sparirà nel cielo. Avendo mantenuto la sua promessa per tutta la vita.