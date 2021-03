Voto ai 16enni, cosa comporta e le ragioni dei pro e dei contro (spiegate in modo semplice)

Voto ai minorenni: dove è già realtà

Favorevoli e contrari: ecco le loro ragioni

Voto a 16 anni: un modo per dare fiducia ai giovani

Circa una settimana fa(già vice-segretario una decina di anni fa) prendere nuovamente in mano le redini del partito, per ricostruirne il rapporto con i cittadini. L’attenzione di Letta, in particolare, si è rivolta verso i, puntando a un maggior coinvolgimento dellee nelle scelte che, attraverso il voto, determinano le nostre vite.Le sue parole sono apparse chiare fin da subito: “Se non riusciremo a coinvolgere i giovani io avrò fallito il mio obiettivo”. Iinfatti, sono spesso trascurati dalle istituzioni politiche, non venendo riconosciuta loro quella maturità e responsabilità che invece possono e devono avere.Leggi anche:Ma, nel pratico, cosa si può fare per rendere il Paese più aperto alla partecipazione giovanile?Non è certo la soluzione definitiva a un problema controverso e discusso ormai da decenni, ma di sicuro potrebbe rappresentare un input fondamentale per fare quel passo in avanti.Un suggerimento che, in realtà,: nel 2007 da Walter Veltroni, nel 2015 dalla Lega attraverso una proposta di legge costituzionale e, infine, dai socialisti. La tematica è sicuramente molto delicata perché va a incidere su una parte della Costituzione che da sempre rappresenta il nostro principale punto di riferimento. Per questo è bene fare un quadro della situazione attuale, con le argomentazioni avanzate da chi sostiene o meno tale cambiamento.Iniziamo col dire che. Gran parte degli Stati che compongono il. In Argentina, per esempio, per sedicenni e diciassettenni il voto è opzionale e diventa obbligatorio ai 18 anni; anzi se i cittadini, nella fascia d’età tra i 18 e i 70 anni, non si recano alle urne, per esprimere la loro opinione politica, rischiano di essere multati. La stessa situazione la troviamo in Brasile, Ecuador, Cuba e Nicaragua. In Indonesia, nel Timor Est e in Corea del Nord si vota, invece, dopo aver compiuto 17 anni ma, in quest’ultimo caso, tale decisione non ha alcun valore visto che siamo in presenza di una dittatura.Anche il vecchio continente, però, vuole essere più “teen-friendly”.. Nel 2007, il governo di coalizione tra conservatori e socialdemocratici, riuscì a introdurre questa decisione innovativa e nel 2008 i sedicenni varcarono le urne elettorali per la prima volta. A, invece, nel 2018 si è deciso di cambiare la Costituzione, permettendo di essere elettori a soli 16 anni, mentre per essere candidabili bisogna aver compiuto 18 anni. Ancheche, nel 2015, si sono recati alle urne per rinnovare il parlamento. Infine,concede la possibilità del voto ai diciottenni ma ai cittadini che si sposano a 16 o 17 anni viene fatta una deroga e possono votare, visto che il matrimonio concede loro i benefici derivanti dal raggiungimento della maggiore età.Non dobbiamo trascurare, poi, il fatto che in alcuni Paesi il voto ai sedicenni è concesso per le elezioni locali.. Insomma, attorno a noi il mondo si appresta a “ringiovanire” le carte Costituzionali con lo scopo di responsabilizzare i giovani, mentre l’Italia rimane ancorata a decisioni prese in un passato ormai lontano. Certo, il dibattito risulta essere molto vivo e, se da una parte c’è chi reclama un cambiamento, dall’altra vi è chi mette in discussione la maturità degli adolescenti di oggi.Come andare meglio a scuola studiando meno? Guarda il video:Ma partiamo dalle basi. La nostra Costituzione stabilisce che. A tal proposito, nel 2019 la Camera aveva largamente approvato una legge costituzionale che avrebbe addirittura consentito di eleggere. Ma tale proposta si bloccò in Parlamento senza mai concretizzarsi. Secondo chi si professa contrario all’abbassamento della soglia d’età, i giovani d’oggi non sono abbastanza maturi, istruiti o anche solo responsabili per poter svolgere un atto così importante. Per loro, dunque, rispetto agli adolescenti degli anni settanta del Novecento,Inoltre,, i ragazzi possono essere, soprattutto dai loro stessi genitori, e questo non farebbe altro che rafforzare il voto di chi già lo fa da decenni. Per altri ancora, nel sollevare questa proposta si trascurano delle iniziative che, invece, possono aiutare maggiormente i giovani: si deve abbassare la soglia di età per garantire più rappresentanza, oppure, è meglio focalizzarsi sul problema occupazionale che oggi affligge gran parte dei ragazzi? È giusto coinvolgerli nella politica senza aver risolto il problema dell’uguaglianza o dell’uso distorto dei social network?Infine vi è chi. Per poter garantire ai sedicenni il voto si deve modificare l’articolo 2 del codice civile oppure direttamente la Costituzione. In questo secondo caso, si potrebbe incorrere nel rischio di irragionevolezza della riforma, visto che. Una volta che la Costituzione ammette qualcosa, naturalmente, non può essere incostituzionale ma in tal caso l’articolo 2 del codice civile potrebbe risultare tale. Inoltre,. Dal punto di vista civile, ad esempio, abbassare la soglia minima di età al voto potrebbe avere delle conseguenze in materia di matrimonio, di assegni familiari e di conseguimento della patente di guida delle autovetture.Ma non tutti sono così pessimisti. Tra chi si ritiene a favore di tale proposta vi è chi sostiene che l’età media, in Italia, è così alta che, anche se tutti i giovani andassero a votare,. Questo svantaggio lo si nota soprattutto se si considera che. Ma, per i favorevoli alla riforma, aprire le urne alle generazioni è lo stesso importante. Visto che sono loro quelli che vedrannoe, dunque dovrebbero essere proprio loro i primi a stabilire quale dev’essere l’impronta da dare a un determinato argomento pubblico.Inoltre, non è vero che i giovani di oggi sono disinteressati alla ‘cosa pubblica’. Sempre più ragazzi, infatti,e, in taluni casi, anche a protestare su alcune tematiche molto sentite dalla società contemporanea:Occorre anche considerare che estendere il diritto al voto ai sedicenni non provoca alcun costo alle casse dello Stato. Chi non ha ancora diciotto anni, inoltre, può benissimo stipulare un contratto di lavoro e pagare le tasse, di conseguenza potrebbe essere legittimo riconoscere il loro diritto a partecipare attivamente alle decisioni che riguardano il futuro dell’Italia.Non sappiamo se questa ri-proposta di Letta vedrà mai la luce ma, al di là di ogni posizione e argomentazione,Sono molte le difficoltà a cui andremo incontro nei prossimi anni ma larappresenta il futuro del nostro Paese e investire su di loro significa istruire e potenziare il bene intellettuale del domani. La democrazia richiede partecipazione e quest’ultima va incentivata attraverso il coinvolgimento di ogni fascia d’età. Voi cosa ne pensate? Siete pro o contro questa interessante proposta?Stefania Ruggiu, La Politica Del Popolo