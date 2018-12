Scopri come muoverti risparmiando fino al 50% nella Regione Lazio!

Se sei uno studente sai benissimo che se vuoi sopravvivere devi tenere sempre sott’occhio il tuo budget mensile. Una spesa improvvisa, anche se minima, potrebbe infatti influire in modo negativo sulle tue finanze. Se risiedi nella Regione Lazio, però, hai la possibilità di risparmiare un po’ di soldi grazie alle agevolazioni per gli abbonamenti annuali al trasporto pubblico. Non lo sapevi? Scopri di cosa si tratta!

Regione Lazio, i requisiti per ottenere agevolazioni

Reddito ISEE non superiore a 15mila euro;

Minore orfano di uno o entrambi genitori;

Mutilato e/o invalido di guerra;

Disabile oppure presenza nel nucleo familiare di un disabile definito ai sensi e per gli effetti della Legge -104/92;

Nucleo monoparentale con almeno un figlio a carico;

Nucleo familiare con almeno 4 figli a carico.

Agevolazioni per il trasporto pubblico della Regione Lazio

Abbonamenti del sistema tariffario METREBUS;

Abbonamenti all’intera rete del servizio di trasporto pubblico comunale;

Abbonamenti alle linee interregionali rientranti tra quelle con cui la Regione concorre in termini finanziari.

Come richiedere le agevolazioni

Altri sconti e incentivi da non perdere!

Per usufruire delle agevolazioni, è necessario avere alcuni requisiti: oltre alla residenza nella Regione Lazio, è richiesto un reddito ISEE inferiore ai 25mila euro annui.Ulteriori agevolazioni poi, sono dedicate a chi ha uno dei seguenti requisiti:Lo, al quale si aggiunge una maggiorazione per i cittadini che hanno più requisiti, o per l’acquisto di più abbonamenti all’interno dello stesso nucleo familiare, per arrivare fino al 50%! Gli abbonamenti per i quali è possibile richiedere agevolazioni sono:(o fino ad esaurimento fondi) potrai richiedere le agevolazioni dopo esserti registrato sul portale https://www.regione.lazio.it/agevolazionitariffarietpl Ricevuto il voucher sconto, potrai utilizzarlo per acquistareIl voucher ha una validità di 30 giorni e deve essere utilizzato entro la data di "scadenza" riportata.Inoltre, ci sono buone notizie ancheo non rientri. Infatti, basta che uno dei membri del nucleo familiare sia già in possesso di un abbonamento annuale T.P.L. acquistato a prezzo intero, per otteneresull’acquisto di un nuovo abbonamento Metrebus validi per un numero di zone o tratte tariffarie superiori a 2.Se poi ami spostarti in bicicletta, devi sapere che sono previsti, perfette da portare anche in treno o in autobus, e per gli abbonamenti “Bici in Treno”. L’incentivo può essere richiesto da tutti i cittadini residenti nel territorio della Regione Lazio eper il trasporto pubblico locale nella regione, che rispondano ai requisiti per l’agevolazione.Grazie a tutte queste, potrai risparmiare un bel gruzzoletto da spendere per il tempo libero e in quello che ti piace! Scopri di più >>