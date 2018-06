Skuola.net dice no all’omofobia!

La Skuola Tv questa settimana si fa in tre. Il primo degli appuntamenti è fissato per giovedì 17 maggio alle 16.00 in punto. La prima puntata della giornata, ne trasmetteremo ben due ma per il momento non ti anticipiamo nulla, sarà totalmente dedicata ad una ricorrenza molto importante: si celebra infatti la Giornata Internazionale contro l'Omofobia. Troppi ancora i giovani, e non solo, che subiscono discriminazioni o peggio ancora sono vittime di atti violenti, per via del loro orientamento sessuale. Parlare quindi di omosessualità, presentandola come qualcosa di assolutamente normale qual è realmente, serve a combattere l'omofobia.

Gli ospiti

Non perdere la puntata

Anna e Alessandro daranno il benvenuto a benUna è un’affezionata della nostra Skuola Tv, stiamo parlando di Elisabetta Todaro,dell’Istituto di Sessuologia di Roma, l’altro invece è una new entry tra i nostri ospiti. Verrà a trovarci Lorenzo Ludovisi giovane volontario Arcigay, importante associazione Lgbt. Con loro oltre a parlare degli ultimi episodi di omofobia accaduti nella Capitale, analizzeremo le espressioni omofobe più diffuse tra i giovani. Non mancherà ovviamente l'occasione per sottolineare ancora una volta l'importanza di questa giornata e il signifiacato che ha non solo per la comunità lgb, ma per l'intera società.l’omofobia si combatte anche parlandone proprio come faremo noi con i nostri ospiti. Ti consigliamo quindi di non prendere impegni e tenerti liberoper seguire la nostra videochat dedicata alla Giornata Internazionale contro l’Omofobia e la Transfobia.