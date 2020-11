Usi tanti emoji? Avrai voti più bassi: lo studio

Voti a scuola e post sui social: le relazioni emerse in uno studio

Intelligenza artificiale per riconoscere lo stato d’animo: i progetti futuri

Leche lasciamo sul digitale sono diventate una fonte essenziale di dati che leutilizzano per avere nuove informazioni sul. Uno studio condotto dalla, una delle principali università russe, ha sfruttato l’per creare un sistema in grado di distinguere i post scritti da studenti con unda quelli con uncon una precisione del 94%.Tra le analisi effettuate vi è risultato sorprendente: chi usa molteva male a scuola! Com’è possibile? Ecco cosa dice la ricerca.Si chiama “” lo studio condotto dallache sta facendo il giro del mondo. A capo della ricerca c’è l'economista russoche ha creato un sistema di intelligenza artificiale che determina il rendimento scolastico di uno studente in base ai suoi post sulle piattaforme social, in particolare sulla variante russa di Facebook,. Lo studio si è basato innanzitutto sui punteggi ottenuti nei test per misurare ledegli alunni in matematica, scienze e letteratura di 2468 studenti. Successivamente sono stati analizzati oltrepubblicati sui social network. Le previsioni del sistema generate da questi primi dati sono state poi confrontate con il punteggio medio dei candidati e dei laureati dell’istituto, analizzando in totale più di 1 milione di post di quasi 39mila utenti. La piattaforma creata ha così imparato a distinguere i partecipanti con un buon rendimento scolastico da quelli con voti bassi. La ricerca ha ad esempio dimostrato che gli studenti con buoni risultati tendono a scriveree con unadi parole, anche prese in prestito da altre lingue, come l’inglese e il latino. Gli studenti con poco successo negli studi, invece, si contraddistinguono conaccompagnati abbondantemente dae con parole scritte in modo. Gli stessi argomenti trattati tra i due gruppi sono diversi: i post degli studenti eccellenti sono perlopiù dio comunque legati a temi di. Quelli degli studenti con basso rendimento invece sono concretati su altre tematiche, come l’, glie ilL’economista ha presentato il progetto sul suo account Twitter e ha scritto: “Sulla base di queste regole, il nostro modello ha identificato studenti con rendimento scolastico alto e basso utilizzando i post Vkontakte con una precisione fino al 94 per cento. Abbiamo anche provato ad applicarlo con successo a brevi testi su Twitter”. Il suo auspicio però è quello di insegnare all'intelligenza artificiale a identificare lo stato dinegli studenti tramite i post sui social network e in precedenza alcuni scienziati hanno dimostrato che questo è possibile.