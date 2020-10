Quando fare i migliori affari online? I giorni e gli orari in cui i prodotti costano meno

Shopping, ecco quando conveniene acquistare determinati prodotti

L’ha completamente cambiato le nostre, ridefinendo la nostrain un’ottica di. A parlare di buone abitudini economiche e a fornire consigli sugli acquisti è ancora una volta, il portale europeo di comparazione prezzi, che ha analizzato il comportamento dei consumatori e ledi alcuni prodotti per elaborare consigli per gli acquisti online.Ecco quando i prodotti costano meno.Istituita nell’ottobre del 1924 dopo un discorso di un importante economista italiano,, laè un’ottima opportunità per non smettere di parlare di buone abitudini economiche. Il portale dedicato alla comparazione di prezzi,, ha creato per l’occasione una guida per gli acquisti con un focus dedicato ai, aie alleadatte per acquistare determinati prodotti. I consigli sono frutto di una lungainiziata il 15 ottobre 2019 e terminata il 14 ottobre 2020, in cui si sono analizzati i prezzi medi mensili, settimanali e giornalieri per ognipresente sul loro portale italiano. Dopo aver confrontato il mese, i giorni della settimana e le fasce orarie più vantaggiosi con quelli più cari, l’analisi ha decretato il. Ecco dunque i giorni e gli orari in cui i prodotti costano meno.Hai intenzione di acquistare un nuovo? Non farlo nel mese di maggio ma ae risparmierai il 25%. Se è urgente, ad ogni modo, cerca di acquistarlo die in: si risparmia il 9,5% rispetto al sabato e il 3,4% rispetto alla mattina. Quando acquistare un paio di? Secondo il portale, il periodo migliore è: si risparmia il 22,8% rispetto al mese in cui costano di più, agosto. Se hai bisogno di uno, invece, meglio acquistarlo aanziché a gennaio. I prezzi più conveniente si trovano di(-11% rispetto al venerdì) e il momento della giornata ideale è la(-7,5% rispetto alla prima serata).L’analisi condotta da Idealo svela che è più conveniente acquistare lea gennaio perché si risparmierebbe il 9,4% rispetto al mese di aprile. I prezzi più convenienti si trovano soprattutto nel, soprattutto di, e in. Se invece vuoi acquistare delle, evita il mese di maggio. È più conveniente acquistarle nel mese diperché risparmieresti il 14,5% rispetto al mese più caro. Quando si ha il miglior prezzo? Si(si risparmia il 2,3% rispetto al martedì) e in(si risparmia il 3,8% rispetto alla mattina).Se sei in cerca di un’, di uno di unl’analisi rivela che acquistando un’aspirapolvere asi risparmia il 12,8% dei prezzi del mese di maggio. Il giorno da evitare è ile quello indicato è il. Fascia oraria perfetta? Meglio diperché si risparmia il 4,8% rispetto la prima serata. Se hai intenzione di acquistare un, invece, è consigliato farlo nel mese die mai a settembre. Risparmieresti il 12,6% rispetto al mese più caro. Giorno della settimana più economico? Il. Se hai bisogno di un, infine, meglio acquistarlo a. Risparmieresti il 18,9% rispetto ad ottobre, il mese in cui costano di più. Il portale consiglia di acquistare die mai di lunedì, soprattutto die mai di notte: si risparmia il 5,6%.