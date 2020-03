"Schola in Coronae Viri temporibus": la versione di latino sul coronavirus che sta spopolando

La nuova versione di latino virale sul web

Anche in un momento così delicato e triste per tutto il nostro Paese, gli studenti trovano il modo di opporsi alla diffusa paura per l'epidemia. In giorni così difficili come quelli che stiamo attraversando, una delle armi di difesa con le quali l'uomo può reagire è l'ironia in ogni sua forma; le molteplici iniziative e attività digitali che ognuno nel suo piccolo sta offrendo ne sono certamente la prova più evidente. Non stupisce dunque se le più geniali fra queste, sono diventate virali sul web, come la recente versione di latino del professor Nicolosi. Questo docente, infatti, alle prese con la didattica digitale, ha deciso di assegnare un compito insolito alla sua classe, ovvero una versione di latino creata da lui stesso che parla di studenti ai tempi del Coronavirus. Immaginando, simpaticamente (ma non troppo), che costretti a rimanere a casa, si attardano in distrazioni anziché studiare. Da una parte, il prof. Nicolosi ha voluto sdrammatizzare la situazione. Dall'altra, ha voluto mantenere vivo l'allenamento per non disperdere le competenze di traduzione dei suoi studenti. L'esito di questo esperimento? Un successo se si tiene conto che la sua versione intitolata appunto "Schola in coronae viri temporibus", ovvero "La scuola ai tempi del Coronavirus", in pochissimi giorni ha fatto il giro del web divenendo un compito assegnato da molti altri docenti che a loro volta hanno deciso di proporla ai propri studenti. È questa la dimostrazione tangibile che anche il latino, con la sua eccezionale forza espressiva, è in grado di raccontare l'attualità. La virtuale ricompensa del docente è stata quella di guadagnarsi l'interesse di migliaia di studenti che, divertiti e incuriositi, si sono approcciati al testo con entusiasmo grazie alla capacità di immedesimarsi in ciò che dovevano tradurre. Naturalmente questa bella iniziativa è stata accolta con plauso ed entusiasmo sia da parte dei servizi educativi, sia da parte degli studenti stessi che hanno dovuto tradurla. Un chiaro segnale della capillare diffusione di questa versione, dal Nord al Sud Italia, è stata la pagina del forum di Skuola.net (su cui è stato caricato il testo, con annessa traduzione). Dal numero di visite ricevute, infatti, abbiamo capito che questa versione non solo è stata apprezzata su larga scala, ma è stata anche assegnata da molti altri docenti che a loro volta l'hanno assegnata come compito per esercitare la conoscenza e dimestichezza con la lingua latina. Per questo, per tutti coloro che vogliono cimentarsi e divertirsi nella traduzione vi proponiamo il testo in lingua originale: SCHOLA IN CORONAE VIRI TEMPORIBUS Dum in Italia homines propter morbi propagationem a timore capiuntur, solum discipuli magno cum gaudio dies agebant, quia a rei publicae administratio clausa schola erat. Discipulorum alius, Iason nomine, iter ad proximam navigationem cogitabat, alius, Fabricius nomine, musicam audiebat et de amore cogitabat, alii in alia amoena occupabatur. Subito a magistro ad corum officia vocati sunt, itaque partem temporis in studio, partem in ludis, partem in quiete consumpserunt.