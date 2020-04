Coronavirus, la spesa a turni in base al cognome: ecco cosa sta succedendo

Coronavirus, la spesa a seconda del cognome

Spesa solidale e sconti extra: le iniziative dei supermercati

Il gruppo Federdistribuzione contribuisce al sostegno delle persone più bisognose aggiungendo uno sconto ai buoni spesa per le famiglie in difficoltà. Fanno parte del gruppo le aziende A&O, Bennet, Carrefour, Esselunga, Iper, Italmark, Pam, Penny Market, Prix e Unix.

Varie società come Selex, Coop, Lidl, Conad e Despar, oltre a varie iniziative per aiutare i consumatori e chi è in difficoltà con donazioni private, applicheranno uno sconto del 10% alla cassa per i pagamenti con i buoni spesa.

MD Market oltre ad applicare ulteriori sconti a chi paga in cassa con i buoni spesa, ha disposto 100 euro di credito per la spesa ai suoi dipendenti

Unicoop Firenze e la Fondazione Il Cuore si Scioglie distribuiscono tramite i volontari dell’associazione 300mila euro in buoni spesa per le famiglie in difficoltà.

Coronavirus, spesa online tramite app

Glovo: così come per il vecchio food delivery, anche i fattorini di Glovo si impegnano a consegnare la spesa a casa. Per usufruire del servizio bisogna scaricare l'app per Android o iOS, selezionare il punto vendita e i prodotti da acquistare. Quando si conclude l'ordine si può seguire anche il tracking del fattorino fino alla porta di casa.

Coop: la società ha attivato diverse servizi per garantire la consegna a casa della spesa per i territori più in difficoltà: EasyCoop, per alcune zone dell’Emilia-Romagna, Veneto e Lazio, LaSpesaCheNonPesa, per alcune zone della Lombardia, Piemonte e Liguria e Supermercato24, per i comuni lombardi della provincia di Milano, Bergamo, Brescia.

Amazon Pantry: anche il colosso Amazon si è attrezzato per garantire la consegna a casa di beni alimentari attraverso il servizio Pantry. Per adesso è dedicato solo a chi possiede l'abbonamento Amazon Prime e la consegna non è gratuita: oltre ai prodotti acquistati bisogna aggiungere 4,99 euro. Il costo di spedizione si azzera, ad ogni modo, se si acquistano almeno 5 prodotti della lista selezionata dall'azienda.

Esselunga e Carrefour: le singole catene hanno attivato il servizio di consegna a casa per evitare gli spostamenti. Per fare la spesa bisogna collegarsi al sito internet o scaricare l'app per Android o iOS e riempire il carrello.

