Santo Stefano, perché si festeggia il 26 dicembre?

Santo Stefano: chi era e cosa significa il suo nome

Santo Stefano: la morte e il martiro

Il giorno successivo alla nascita disi celebrano i Santi che sono stati più vicini nel suo percorso terreno. Stiamo parlando di, primo martire della cristianità, di, l’autore del Vangelo dell’amore e dei, bambini uccisi da Erode con l’obiettivo di eliminare anche Gesù. Ecco la storia diè perché si celebra subito dopo il Natale.Il giorno successivo al Natale, giorno in cui si fa coincidere la manifestazione del, si celebra. La tradizione religiosa, infatti, ha posto subito dopo il Natale i Santi che per primi hanno reso testimonianza con ile che sono stati più vicini nel percorso terreno di Gesù. Ma chi era? Malgrado il valore teologico della testimonianza resa dal santo dal nome greco israelita, non si hanno notizie precise circa la sua provenienza ma si suppone che Stefano fosse un greco ebreo educato nellae che fosse uno dei primi giudei a diventare cristiano. In quel tempo, infatti,era un crocevia di popolazioni con lingue, costumi e religioni differenti. Dopo una proposta degli apostoli, Stefano, che era un uomo pieno die di Spirito Santo, iniziò a predicare lae la, diventando così il primo dei sette diaconi scelti dalla comunità cristiana perché aiutassero gli apostoli nel ministero della fede. Durante gli anni di servizio, il promotore pieno die di, non si occupava solamente del lavoro amministrativo ma era anche molto attivo nellafra gli ebrei della diaspora che passavano per la città di Gerusalemme e si convertivano alla fede in Gesù Cristo crocifisso e risorto. Il suo nome, d’altro canto, proviene dal greco e significa "", ovvero patrono dei diaconi. Il suo nome fa anche riferimento alle pietre della lapidazione e per questo motivo è invocato contro i calcoli.è venerato da tutte le Chiese che ammettono il culto dei santi è il suo martirio è descritto negliavvenuto per lapidazione. Per quali motivi fu ucciso? Dopo la morte di Gesù, gli ebrei ellenistici accusarono Stefano di “pronunziare espressioni blasfeme contro Mosé e contro Dio” e per queste ragioni gli anziani e gli scribi del tempo lo catturarono e lo portarono davanti al Sinedrio accusandolo con altri falsi testimoni. Dopo le accuse ricevute Stefano, ispirato dallo Spirito Santo, alzò gli occhi al cielo e proferì: “Ecco, io contemplo i cieli aperti e il Figlio dell’uomo, che sta alla destra di Dio”. Allora i presenti si scagliarono contro di lui trascinandolo fuori dalle mura della città e lapidandolo con pietre. Come scritto da Giovanni, Santo Stefano non venne risparmiato dalla morte recata per mano deglidella tribù di “Saulo che era fra coloro che approvarono la sua uccisione”. Mentre il diacono protomartire moriva insanguinato e sotto i colpi degli israeliti pregava e diceva “Signore Gesù, accogli il mio spirito”, “Signore non imputare loro questo peccato”.