Salvini a Skuola.net: Occupazioni? "L'importante è non fare danni"

Cosa devono attendersi i ragazzi e, in particolare, gli studenti dal 2019 e dagli anni a venire? Non solo dal punto di vista didattico? A rispondere a questa domanda così insidiosa ci ha provato uno dei protagonisti del Governo: il ministro dell’Interno Matteo Salvini, ospite di Skuola.net per una videochat in diretta web. Perché, mentre tutta l’opinione pubblica è concentrata sulla Legge di Bilancio, sono tanti i dubbi che si pongono le nuove generazioni: sicurezza, lavoro, prospettive per il futuro.

Polemiche per la Direttiva scuole sicure

Occupazioni: "L'importante è non fare danni"

Cosa c’entra Salvini col mondo della scuola? Ultimamente le strade del vicepremier e degli studenti si sono incrociate più volte. Dalle manifestazioni alle occupazioni: al centro delle proteste c’è stato spesso e volentieri lui e la sua, con il potenziamento dei. “Con un investimento tutto sommato modesto, di 2,5 milioni di euro – dice il responsabile del Viminale – abbiamo ottenuto grandi risultati:(di vario genere), effettuato quattro arresti e riscontrato quasi 300 illeciti. Con protagonisti soprattutto persone esterne alle scuole. È un primo importante segnale”.Ma questa, come detto, è anche la stagione delle. La molla, in molti casi, proprio la direttiva antidroga. Ma, nonostante dovrebbe essere la persona incaricata di garantire l’ordine nelle scuole,: “A 15 anni l’hanno fatto tutti, me compreso, sui temi più vari ed eventuali. Era un’occasione per fare qualcosa di diverso. Alcune motivazioni sono serie, altre meno. Ma”.





Pronti 7 miliardi per l'edilizia scolatica

Docenti ad hoc per disabili ed educazione allo sport

Presepe in classe: "Chi toglie ai bambini queste cose ha sbagliato mestiere"

L'Italia che vorrei? Un Paese dove si facciano più figli

Parlando di sicurezza non si può non accennare alla, dove hanno perso la vita cinque adolescenti (e una mamma): “Quando si verificano episodi del genere – sottolinea Salvini –. Per coscienza e buon senso, tutti i gestori dovrebbero rispettarle. Ma non sempre è così: in questi giorni ci sono stati tanti controlli e alcuni locali sono stati chiusi”. Così come si legano strettamente al tema della sicurezza gli investimenti nell’: “Sono già stati. A cui vanno aggiunti 35 milioni di euro per la scuola digitale. Credo - sostiene il Ministro - che si riescano a sistemare un bel po’ di scuole”.Intervenire sul mondo dell’istruzione, però, significa innanzitutto parlare di. In cantiere già c’è un elenco di interventi normativi di vario genere: “Nei prossimi tre anni – assicura il vice presidente del Consiglio – ci saranno, veramente formati e specializzati,”. Così come ci sarannodei ragazzi, “con”. Mente in Parlamento è già pronta una proposta di legge della Lega per introdurre l’insegnamento dell’: “Dall’anno prossimo – spiega Salvini – ci saranno, inserite nell’attuale programmazione. Si parlerà di. Per capire com’è il mondo che aspetta ragazzi, anche qui con docenti formati per farlo”.Ma, avvicinandosi le festività, il ministro dell’Interno non si è potuto sottrarre a un commento sullee sullo scarso seguito che le tradizioni natalizie hanno oggi. Secondo un recente. E, laddove non è stato organizzato nulla, in 1 caso su 3 sono stati gli insegnanti a frenare l’organizzazione, per rispetto dei ragazzi di altre religioni: “Non succede niente – sostiene Salvini - a far rispettare le tradizioni.. A me piace che i bambini piccoli facciano l’albero, il presepe, ecc. Soprattutto nelle materne e nelle elementari, qualsiasi docente dovrebbe educare al bello.”.Infine uno sguardo in avanti, all’Italia che vorrebbe lasciare al termine dell’esperienza di Governo: “Vorrei che fosse. È quest’ultimo il parametro su cui vorrei essere giudicato. Se un Paese cresce, i giovani scommettono più volentieri sul futuro. Sarebbe un’inversione di tendenza netta rispetto al passato”.