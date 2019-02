Non fare colazione è un grande errore: ecco perché

Ormai tutti sanno che fare la colazione è una sana abitudine. Ma tantissimi, per la fretta o per per altre motivazioni, tendono a saltarla. Questo, però, è un errore da evitare. Infatti fare la colazione la mattina porta - soprattutto agli adolescenti - moltissimi vantaggi, non solo per quanto riguarda la forma fisica, ma anche quella mentale.

Volete scoprire quali sono? Lo spiega questa video-infografica pubblicata da Ansa.it AgriUE - Ansa Europa.

Scopri perché la colazione è così importante per la tua salute!