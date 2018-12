Scuole sicure, occupazioni, educazione civica: il ministro Salvini risponde alle domande degli studenti

Matteo Salvini torna a confrontarsi con gli studenti. Dopo un 2018 vissuto intensamente, il viceministro del Consiglio e ministro dell’Interno, farà di nuovo visita a Skuola.net per mettersi alla prova con le domande dei ragazzi. Lo avevo promesso in campagna elettorale e, così come ha fatto l’altro leader del Governo giallo-verde Luigi Di Maio, ha voluto mantenere il patto stretto pochi giorni prima del voto. Lunedì 17 dicembre - dalle 15.00 alle 15.30 - il segretario della lega sarà ospite degli studi della Skuola|Tv per sottoporsi a una sorta di fact checking di quanto attuato sinora del programma. Per seguirlo basterà sintonizzarsi sul sito Skuola.net oppure sui suoi canali social Facebook e Youtube.





Sicurezza e legalità: Matteo Salvini spiega ai ragazzi le iniziative prese sinora

Al centro le azioni del ministro dell’Interno sulle questioni più care ai giovani

Le regole di(il) sono chiare: domande dirette, raccolte tra la community del portale, a cui rispondere con altrettanta chiarezza. In questi primi mesi di Governo di carne al fuoco ne è stata messa tanta. E il dicastero guidato da Salvini è stato sicuramente tra i protagonisti dell’azione dell’Esecutivo: dallaalla, dagli investimenti per laalle battaglie per la. Temi che verranno sicuramente toccati durante la diretta web.Ma, parlando di studenti, non potrà mancare un approfondimento sugli argomenti che hanno suscitato maggiormente il loro interesse durante il 2018. Questioni che inevitabilmente hanno toccato anche un ministero cardine come quello guidato da Salvini. Partendo dalla proposta di effettuare i, che ha animato gran parte delledi quest’anno scolastico, per arrivare alla stretta attualità:, le polemiche sul, la crociata contro gli. Per conoscere il punto di vista del leader leghista, su questo e altro, l’appuntamento è dunque per il 17 dicembre, alle ore 15.00, su Skuola.net.