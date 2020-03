MeetMillennials: il Ministro per l'Innovazione risponde agli studenti su Skuola.net

Il format #MeetMillennials

La videochat con Paola Pisano

Torna dopo qualche mese di assenza il format ideato daper avvicinare i giovani alla politica:. Dopo il Premier Giuseppe Conte, ospite qualche mese fa, domani verrà a trovarci un altro membro dell'attuale Governo: ilSarà proprio lei,a parlarci di innovazione tecnologica, digitalizzazione (e chi meglio di lei può farlo?) e molto altro ancora!Con, format ormai consolidato di Skuola.net,. In che modo? Skuola.net seleziona di volta in volta le domande, tra le migliaia in arrivo da parte della nostra community, da porre al nostro ospite. Domani toccherà quindi al Ministro Paola Pisano rispondere. A condurre la puntata, o meglio a "interrogare" il Ministro, saranno come sempre, co-founder e direttore di Skuola.net, in coppia con, scrittore.Donna più influente nel digitale per la rivistanel 2018, Paola Pisano è la titolare del nuovoe si occupa della trasformazione digitale dell’Italia, in particolare della Pubblica Amministrazione. Durante il suo passato da Assessore comunale a Torino, ha avviato diverse sperimentazioni tecnologiche, tra cui auto a guida autonoma e bar gestiti da robot. Nel 2018 ha anche dato vita a, progetto che dovrebbe trovare soluzioni per una città 4.0 attraverso la trasformazione digitale dell’area urbana a basso impatto ambientale. Insomma quella di domani sarà unae non solo. Non ti resta che tenerti libero alle