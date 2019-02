MeetMillennials: Maurizio Martina risponde alle domande degli studenti

Dopo il Sottosegretario del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e ella Ricerca Salvatore Giuliano, nella puntata di mercoledì 13 febbraio, alle 16.00 in punto, nel nostro studio arriverà l'Onorevole, nonché uno dei candidati alla Segreteria del Partito Democratico, Maurizio Martina. Toccherà proprio a lui essere ‘interrogato’ da voi studenti. Ovviamente nessuna domanda di storia, letteratura o matematica, il nostro ospite dovrà rispondere a quesiti forse più difficili perché legati al mondo della politica, dei giovani e ovviamente della scuola. Noi di Skuola.net abbiamo infatti raccolto tantissime domande e continueremo a farlo anche durante la diretta. Se hai quindi delle curiosità, e pensi che l’Onorevole Martina sia la persona che possa soddisfarle, allora non ti resta che seguire la diretta e mandarci la tua domanda! Quindi domani mercoledì 13 febbraio alle 16.00 in punto tutti connessi sul nostro sito, e sulle nostre pagine Facebook, Youtube e Instagram!

Maurizio Martina intervistato dagli studenti

Per rendere il più possibile utile la videochat, non capita mica tutti i giorni di avere ospite un personaggio politico, abbiamo deciso diCosì come accaduto per altri esponenti del mondo politico che hanno accettato il nostro invito, anche per l’Onorevole Maurizio Martina sono arrivate tantissime domande che stiamo selezionando e cheDal rapporto giovani-politica, all’importanza che il mondo della scuola dovrebbe avere secondo voi nell’agenda di ogni governo: sono davvero i più disparati i temi su cui si basano le vostre domande! Insomma, non vi resta cheNon esitate a mandarci altre domande, anche durante la diretta!



