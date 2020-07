Piudiprima: i giovani chiedono, le Istituzioni rispondono – Skuola Tv con il Sottosegretario Martella e i theShow 29 luglio ore 11:00

Informazione di qualità: come riconoscerla?

#Piudiprima: gli scorsi appuntamenti della Skuola Tv

Politiche Giovanili - Il Ministro Vincenzo Spadafora con iPantellas

Pari Opportunità - La Ministra Elena Bonetti con Angelica Massera

Innovazione, tecnologia e digitalizzazione - La Ministra Paola Pisano con Andrea Galeazzi

In questo momento di ripresa è più che mai importante creare connessioni tra istituzioni e giovani, in modo da poter dare a questi ultimi delle risposte concrete ed esaustive alle loro domande. Oggi a cimentarsi con questa prova è. Ad accompagnarci nella puntata due creator tra i più apprezzati sul web,, che affiancheranno nella conduzione Daniele Grassucci, founder e direttore di Skuola.net, e Gianluca Daluiso, scrittore e blogger. Si tratta del quarto episodio della serie di puntate speciali della Skuola TV in collaborazione con Google e YouTube all’interno della campagna #piudiprima, realizzata dall’Agenzia Nazionale per i Giovani per il Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport.Tema della puntata, l’informazione di qualità ai tempi del digitale. Lo scopo sarà quello di far comprendere ai ragazzi come è possibile ricevere una corretta informazione attraverso il digitale e quindi come evitare la “misinformazione”, cioè l'atto di diffondere informazioni false in modo involontario. Per aiutare i ragazzi, nei giorni appena trascorsihanno chiesto alle rispettive community quali domande, inerenti a questo argomento, vorrebbero porre al. I migliori quesiti sono stati scelti per essere rivolti al diretto interessato in modo da aprire un dibattito efficace tra ragazzi e istituzioni; il discorso in questione è molto ampio e tocca diversi temi: dal mondo editoriale e al modo in cui si potrà evolvere nei prossimi anni, alla carenza di posti di lavoro nel settore dell’informazione senza dimenticare il possibile investimento che la politica potrebbe attuare per creare nuovi scenari per futuri scrittori e giornalisti, fino ad arrivare a questioni inerenti l’insegnamento della media education a scuola per formare generazioni più consapevoli e in grado di riconoscere autonomamente l’informazione di qualità online. Parteciperanno al dibattito, che approfondirà il tema dal punto di vista di una grande azienda del digital, e, che approfondirà le iniziative governative in corso in questo ambito.L’appuntamento con il Sottosegretario Martella e i creator degli esperimenti sociali, i theShow, fa parte di una serie più ampia di appuntamenti da non perdere: sia per i nomi di ministri e creator coinvolti sia per le interessantissime tematiche trattate durante ogni intervista. Ecco l’elenco delle puntate precedenti:Tra i temi toccati, il rientro a scuola a settembre, le iniziative e i finanziamenti rivolti ai più giovani e al mondo dello sport per i prossimi mesi, la ripartenza del servizio civile e la riapertura degli spazi pubblici, nonché le ultime decisioni sugli sport dilettantistici durante la pandemia ancora in corso. Clicca qui per rivederla Quali sono le reali opportunità per le giovani donne nel mondo del lavoro? Si può davvero parlare di parità di genere in questo momento in Italia? E come superare il preconcetto che esistano corsi di studio e settori più adatti ai ragazzi o alle ragazze, in particolare in riferimento alle STEM? Ne abbiamo parlato con gli ospiti durante la puntata: clicca qui per rivederla Come evolverà il mondo del lavoro e quali saranno le prospettive per il futuro nell'ambito delle nuove tecnologie? Questi i temi principali trattati nella terza puntata e sui quali è intervenuta la Ministra per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione Paola Pisano: non perdertela, clicca qui