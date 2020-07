Piudiprima: i giovani chiedono, i Ministri rispondono – Skuola Tv con la Ministra Elena Bonetti e Angelica Massera il 10 luglio alle 10:00

Pari Opportunità, scelta post-diploma e lavoro: risponde la Ministra Bonetti

Una Skuola Tv in formato #piudiprima

#Piudiprima: gli altri appuntamenti della Skuola Tv

Politiche Giovanili - Il Ministro Vincenzo Spadafora con iPantellas

Dopo iche hanno caratterizzato la, si è ristabilita almeno una nuova parvenza di normalità; la scuola è finita e per molti ragazzi, subito dopo gli esami - svolti nelle particolari condizioni dettate dal periodo - è il momento della scelta più importante: quella che riguarda il proprio futuro. Fondamentale è compierla liberi da pregiudizi e con la giusta dose di informazioni, in particolare sulleCome aiutare i ragazzi in questo? Ovviamente portandoli a ricevereche li attende in vari settori chiave - dalle politiche giovanili alle pari opportunità e alla famiglia, dal lavoro dal settore dell'innovazione a quello dell'informazione e della cultura -, ma anche stimolando il. Continua quindi l’impegno di Skuola.net nel portare le. E’ in arrivo infatti il, realizzata dall’e lanciata dal, con il supporto di. Ospiti di questo secondo evento la, il, e un rappresentante di Google,. Ad affiancarci nella conduzione ci saràche racconta in tono ironico i luoghi comuni, le situazioni e le “battaglie” quotidiane in cui le donne moderne si scontrano ogni giorno. L’appuntamento è per il 10 luglio alle ore 10:00 per una première su Skuola.net e sul nostro canale YouTube.Nei giorni precedenti la puntata,hanno raccolto le domande dei ragazzi e le ragazze delle rispettive community per la Ministra: le migliori sono state selezionate per essere rivolte ai nostri ospiti. Laillustrerà infatti ai giovani cosa sta facendo concretamente la politica per loro, soprattutto in questo periodo di ripartenza e nel prossimo futuro,. Insieme alla Ministra si discuterà quindi sulle. Nella stessa puntata interverrà anche, agenzia governativa che si occupa della gestione e dell’implementazione di alcuni importanti programmi nazionali e comunitari rivolti esclusivamente ai giovani, che risponderà sulle iniziative dedicate al tema principale della puntata. Infine, ci aiuterà a capire in che modo il digitale ha dimostrato di essere sempre più importante nelle vite di ciascuno di noi, e in quale maniera aziende come Google valorizzano il talento professionale nell’ambito della parità di genere.In conduzione una coppia inedita formata da, caporedattore di Skuola.net, e, scrittore e blogger. Saranno infatti loro a “interrogare”, in un autentico featuring con, gli ospiti che interverranno durante la puntata. Quella con la Ministra Bonetti è la seconda di una lunga serie prevista per la campagna #piudiprima, seguici per scoprire i prossimi eventi. L’appuntamento è per il 10 luglio alle 10:00 su Skuola.net e sul nostro canale YouTube, per la première di questa imperdibile puntata.Come detto, la puntata odierna fa parte di una serie più ampia di appuntamenti da non perdere, per nomi di ministri e creator coinvolti:Tra i temi toccati, il rientro a scuola a settembre, le iniziative e i finanziamenti rivolti ai più giovani e al mondo dello sport per i prossimi mesi, la ripartenza del servizio civile e la riapertura degli spazi pubblici, nonché le ultime decisioni sugli sport dilettantistici durante la pandemia ancora in corso. Clicca qui per rivederla