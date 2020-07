Piudiprima: i giovani chiedono, i Ministri rispondono – Skuola Tv con la Ministra Pisano e Andrea Galeazzi il 15 luglio alle 10:00

Innovazione, tecnologia e digitalizzazione: risponde la Ministra Pisano

Politiche Giovanili - Il ministro Vincenzo Spadafora con iPantellas

Tra i temi toccati, il rientro a scuola a settembre, le iniziative e i finanziamenti rivolti ai più giovani e al mondo dello sport per i prossimi mesi, la ripartenza del servizio civile e la riapertura degli spazi pubblici, nonché le ultime decisioni sugli sport dilettantistici durante la pandemia ancora in corso. Clicca qui per rivederla.



Pari Opportunità - Il ministro Elena Bonetti con Angelica Massera Quali sono le reali opportunità per le giovani donne nel mondo del lavoro? Si può davvero parlare di parità di genere in questo momento in Italia? E come superare il preconcetto che esistano corsi di studio e settori più adatti ai ragazzi o alle ragazze, in particolare in riferimento alle STEM? Ne abbiamo parlato con gli ospiti durante la puntata: clicca qui per rivederla.



Stiamo lentamente uscendo da un periodo difficile che ha cambiato il nostro modo di vivere e le nostre abitudini. Ora, però, arriva un momento altrettanto delicato: quello della ripartenza. In questo, un ruolo fondamentale - evidente anche durante il periodo del lockdown - è ricoperto dalla. In che modo il nostro Paese potrà utilizzare le immense opportunità date dall’innovazione per questa nuova fase che, ci auguriamo, vedrà protagonisti i giovani?Lo scopriremo insieme durante il terzo appuntamento con le puntate della Skuola Tv dedicate alla campagna, realizzata dall’, con il, create per far sì che i ragazzi ricevano risposte sul futuro che li attende nei settori chiave: dalle politiche giovanili alle pari opportunità e alla famiglia, dal lavoro all'innovazione, dall'informazione alla cultura.Continua, quindi, l’impegno di Skuola.net nel portare. Ospiti di questo terzo evento la; il. Ad affiancarci nella conduzione ci sarà, uno fra i più noti creator di YouTube quando si tratta di tecnologia. L’appuntamento è per 15 luglio alle ore 10:00 per una première su Skuola.net e sul nostro canale YouTube.Nei giorni precedenti la puntata,hanno raccolto le domande dei ragazzi e delle ragazze delle rispettive: le migliori sono state selezionate per essere rivolte ai nostri ospiti e, in particolare, alla ministra. Sarà l’occasione per illustrare le azioni che la politica ha in cantiere per i giovani, soprattutto in questo periodo di ripartenza e nel prossimo futuro, in termini di innovazione tecnologica e digitalizzazione. Insieme allasi discuterà, quindi, su come evolverà il mondo del lavoro e quali saranno le prospettive per il futuro nell'ambito delle nuove tecnologie. Senza dimenticare il ruolo chiave che stanno svolgendo nel presente:che, se scaricata dalla maggior parte della popolazione, ci permetterà di coniugare il contrasto alla diffusione della pandemia con la necessità di ritornare ad una vita sociale quanto più vicina alla normalità a cui eravamo abituati. Nella stessa puntata interverrà anche, agenzia governativa che si occupa della gestione e dell’implementazione di alcuni importanti programmi nazionali e comunitari rivolti esclusivamente ai giovani, che racconterà le iniziative dedicate al tema principale della puntata., ci aiuterà a capire meglioe in quale maniera aziende come Google intendono evolversi in futuro nel campo dell’innovazione. Infineci parlerà del tema dal punto di vista dellaIn conduzione l’ormai consolidata coppia formata da. Saranno infatti loro a “interrogare”, in un autentico featuring con, gli ospiti che interverranno durante la puntata. Quella con la ministra Pisano è parte di una lunga serie prevista per la campagna #piudiprima. L’appuntamento, come detto, è per il 15 luglio alle 10:00 su Skuola.net e sul nostro canale YouTubeCome detto, l’appuntamento fa parte di una serie più ampia di appuntamenti da non perdere, per nomi di ministri e creator coinvolti. Ecco l’elenco delle puntate precedenti: