La penna perfetta per copiare esiste: "suggerisce" senza farsi scoprire

La penna per copiare: scopri come funziona

A tutti è successo durante un esame o un compito in classe di aver desiderato che la soluzione comparisse sul foglio come per magia. E chi non hai mai dato una sbirciatina al compagno o a un bigliettino? Optando per questa scorciatoia ci sono però deicome ad esempio. Se sei curioso di conoscere il nuovo gioiellino tecnologico che, leggi i prossimi paragrafi per conoscereGrazie alla recensione di, abbiamo scoperto l’effettivo funzionamento di questa penna super tecnologica anti-sgamo.Iniziamo subito con le caratteristiche tecniche: la penna supporta file di tipo TXT e RXO (generati dal software che troviamo nella USB all’interno della confezione) questo programma però funziona solo su Windows, per caricare file dal Mac invece basta collegare la penna direttamente al computer tramite il cavo in dotazione (USB-jack). Tramite i pulsanti sul dorso del dispositivo una volta acceso apparirà un display che ti permetterà di visualizzare il file che selezionerai (tramite i tasti + e -) solo due righe alla volta.(per far spegnere completamente la penna nel caso di un controllo inaspettato) eper proteggervi da occhi indiscreti. Non mancano però i difetti: i tasti sono abbastanza rumorosi e alcuni caratteri speciali vanno sostituiti a mano poiché illeggibili dopo la conversione dei file. Insomma, se sei curioso di provarla può essere. Ricorda però chequindi se proprio devi farlo, fallo con moderazione!