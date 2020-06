Notte di San Giovanni: riti, leggende e curiosità della notte "magica" dell'estate

La sacra notte del Battista: le credenze di questa ricorrenza

Tra, tra, quella diè considerata la notte decisiva per il destino dell’intero anno solare: da come averea come allontanare il, da come trovare l’a come vedere il volto della persona amata. Passata come festa integrata nel Cristianesimo, gli antichi credevano gli elementi dellasi caricassero di particolariIn epoca romana, infatti, era parte integrante della religione del Sole con il nome. Curioso di conoscere tutte le usanze curiose di questa antica e magica tradizione?Pratiche divinatorie, falò rituali, lavacri di purificazione ed erbe benefiche. La notteè considerata magica dalle culture di ogni parte del mondo. Spesso legata al, questa ricorrenza, che ha il fuoco come elemento comune nelle tante tradizioni, celebra la potenza del sole che combatte le tenebre. I più anziani, infatti, raccontano che il giorno del 24 giugno si può osservare una sfera più luminosa del solito, delimitata da unche ruota instancabilmente per qualche ora. Qual è la ricorrenza più antica legata a questa credenza? Si racconta che in questa strana notte di inizio estate una trave di fuoco attraversi il cielo con soprae la figliacon in mano un piatto d’argento e. La leggenda dice che questi vagherebbero poi nel cielo gridando: “Mamma perché me lo chiedesti! Figlia perché l’hai fatto”. Da qui la convinzione che in questa notte tutto può succedere, tra vittoria contro le forze occulte della natura e respinta del malocchio, tra scelta del futuro marito e previsione del futuro. Un’altra credenza secolare narra che proprio nella notte tra il 23 e il 24 giugno le streghe si riunissero attorno ad un antichissimoper preparare il liquore magico. Nel, dunque, c’è ancora la tradizione “”: in cosa consiste? In famiglia cenano con un piatto atradizionali ripieni di ricotta, erbette, una spruzzata di noce moscata e spolverati con parmigiano reggiano e possibilmente con vacche rosse.Per alcuni la leggenda vieta di fare il bagno a mare in questa data, per altri dona poteri speciali e protezione a chi nasce in questa notte, per altri ancora non si possono catturare leperché incarnate da anime vaganti. Le usanze di questa notte sono state ricordate anche dai grandi della letteratura italiana, tra i quali. Quest’ultimo in particolare scriveva così: “E domani è Santo Giovanni, fratel caro: è San Giovanni Su la Plaia me ne vo’ gire per vedere il capo mozzo dentro il Sole all’apparire, per vedere nel piatto d’oro tutto il sangue ribollire”. Ma quali sono gli antichi riti di questa magica tradizione? Ecco i più significativi.Un rito per scongiurare le avversità consiste nel fare un, simbolo del sole, e preparare l’acqua del Santo attraverso la, simbolo della luna. Quest’acqua, in particolare, simboleggerebbe la fortuna e la prosperità contro calamità e infertilità dei campi. Come si prepara? Si mescolano. Il composto si utilizzerebbe la mattina del 24 per lavare mani e viso.Un’altra tradizione legata al Santo coinvolge le giovani donne in cerca di marito. Per prevedere il proprioe in particolaredel futuro sposo, le donne sono solite mettere unain un bicchiere da lasciare esposto alla rugiada della notte. Le previsioni? Cambiano a seconda della forma. Oggi c’è anche chi sostituisce il piombo fuso all’uovo.Un’altra tradizione vuole che a mezzanotte le ragazze dormano consotto al cuscino. Chiaramente prima di mettersi a letto alla prima devono togliere completamente la buccia, alla seconda la metà e la terza nulla. Se al risveglio pescano la prima significa che incontreranno, la seconda, la terza un