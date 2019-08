Notte San Lorenzo 2019: stelle cadenti, come vederle e curiosità

Data San Lorenzo 2019: cosa sono le stelle cadenti

Allontanatevi dalla luce artificiale, il riflesso può rendere il cielo meno nitido.

Andate fuori città, così avrete una visuale perfetta di tutto il cielo notturno, sdraiandovi in spiaggia o su un prato lontani da bagliori.

Cercate di osservare il cosiddetto “Radiante“, il punto dal quale provengono e si irradiano le meteore. Il Radiante delle meteore Perseidi è la Costellazione di Perseo che si può individuare a Nord – Est partire dalle ore 24.00. Si troverà proprio sotto Cassiopea: una costellazione a forma di “W” o di “M” rovesciata.

È noto che cade illa, quando il cielo si illumina di piccoli bagliori improvvisi che dovrebbero, secondo la credenza popolare, portare alla realizzazione dei desideri espressi da chi li vede. Anche voi starete col naso all’insù per catturare con lo sguardo qualche stella cadere?Ma perché proprio ilcadono tutte queste stelle? E dove andranno a finire? E, ancora, che cosa c’entra San Lorenzo? Andiamo per ordine. Le stelle “cadono” in questo periodo perché la Terra, durante il suo moto orbitale intorno al Sole, incontra unochiamato. Queste non sono altro che detriti lasciati da una cometa dal nome. La scia luminosa che vediamo deriva dall’attrito che le meteoriti hanno con l’atmosfera al passaggio della Terra così vicina ad esse. Ma San Lorenzo?Questo incontro ravvicinato tra Terra e Perseidi avviene intorno alche coincide con il giorno in cui si celebra, il martire che fu condannato al rogo. La tradizione vuole che lerappresentino le scintille dei carboni ardenti del rogo, mentre per Giovannisono le lacrime celesti di cui parla nella poesiaE se ilil cielo fosse nuvoloso oppure dovesse capitare che la volta celeste non vi regali alcun segnale luminoso, non disperate. Se proprio ci tenete ad esprimere qualche desiderio, sappiate che la pioggia meteoritica durerà qualche giorno, in quanto si manifesta in genere dalla fine di Luglio fino oltre il 20 Agosto, con una media di circa un centinaio di scie luminose osservabili ogni ora. Il periodo migliore in cui potrai osservare le stelle cadenti / meteore Perseidi delL’intensità delle meteore inizierà a salire ad inizio Agosto per poi raggiungere il picco di massima visibilità nellaGli orari consigliati per l’osservazione sono dalle ore 22.00 sino a poco prima del mattino, verso le 4.00. proprio quando si festeggia San Lorenzo.Per godersi a pieno lo spettacolo della notte tra il 12 e il 13 Agosto, si potrà cominciare ad osservare con attenzione il cielo fin dalla mezzanotte, anche se il picco massimo sarà qualche ora dopo. Ma come essere sicuri di vedere almeno una stella cadente? Ecco i consigli: