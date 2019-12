Netflix Gennaio 2020: serie Tv e Film in uscita

Netlix, uscite gennaio 2020: serie tv e film

Se siete fedeli utenti die state passando la maggior parte del vostro dicembre a guardare film a, la piattaforma di streaming più utilizzata dai giovani ha appena predisposto il nuovo palinsesto di. Oltre alle nuove stagioni die de, in arrivo nuove serie tv, docuserie e film originali.Di seguito un elenco di cosa potrai guardare durante il primo mese dell’anno!– Serie TV - Un agente della CIA indaga su di un misterioso e carismatico personaggio, con migliaia di seguaci, e secondo alcuni capace di compiere miracoli. Chi pensiate che sia davvero?– Serie TV - Dopo aver rischiato il soffocamento durante un’importante esibizione, una skater con problemi familiari e demoni interiori cerca di far ripartire la propria carriera: Kat Baker inseguirà il suo sogno di diventare una star olimpica.(Thieves Of The Wood) – Serie TV - Ambientato nel 18° secolo, questo dramma d’epoca ha per protagonista il famigerato bandito fiammingo Jan de Lichte, il quale diventa un eroe durante l’occupazione austriaca del Belgio(Sex, Explained) – Docuserie - Tutto ciò che avreste voluto sapere, o che non sapete, sul sesso: attrazione, fantasia, fertilità. Una serie divertente e istruttiva– Terza Stagione – Serie TV - Ispirata ad Anna dai capelli rossi, è la storia di un’orfana con grandi passioni e idee ribelli, che arriva a scompigliare le vita di una zitella e del suo mite fratello celibe– Serie TV Kids - Le avventure di Cory Carson, ispirate alla linea di giocattoli Go! GO! Smart Wheels: ottimo contenuto adatto ai più piccoli, ambientato sulle strade tortuose dell’infanzia a Bumperton Hills– Serie TV - Un’improbabile coppia viaggia negli USA in camper: lui una drag-queen derubata del suo sogno, lei una schietta ragazzina in cerca di affetto– Serie TV - Thriller ambientato a Londra, dove un detective di Tokyo cerca suo fratello insieme ad un giovane truffatore anglo-giapponese: purtroppo la situazione si complica quando scoprono che il fratello è coinvolto nella yakuza e ricercato per omicidioMedical Police – Serie TV - Commedia demenziale in cui due medici statunitensi, dopo aver scoperto un virus letale in Brasile, diventano agenti governativi per cercare una cura allo stesso e svelare un misterioso complotto– Serie Anime– Seconda Stagione – Serie TV– Serie TV Kids - Un undicenne affetto da fobia sociale e sul punto di iniziare la scuola media trova la forza di andare avanti grazie un amorevole cane meticcio di nome Dude– Serie TV Kids - Una ragazza segue un corso accelerato di sopravvivenza quando un attacco di mutanti la porta in superficie, lontano dalla sicurezza della sua casa sotterranea– Sesta Stagione – Serie TV - Grace e Frankie non potrebbero essere più diverse, ma si trovano a fare fronte comune quando i loro rispettivi mariti le lasciano per mettersi insieme– Serie Anime - Il liceale Yuu e il suo amico Haru vengono coinvolti in un caso che coinvolge il suo amico d’infanzia Kotona, che li costringe ad andare avanti e indietro tra un mondo parallelo, Ni no Kuni, ed il loro– Serie TV - Dopo uno strano incidente accaduto a un amico, Rosa scopre che la società segreta di cui fa parte affonda le proprie radici nei segreti diabolici della storia olandese– Quarta Stagione – Docuserie - Serie di documentari su personaggi della scena Hip-Hop che contribuiscono a ricostruire l’evoluzione del genere dagli anni ’70 agli anni 2000– Seconda Stagione – Serie TV - Otis, un ragazzo che vive con la madre sessuologa, decide di aprire una clinica per aiutare suoi coetanei in difficoltà con problemi sessuali. La clinica di Otis decolla, assieme all’attrazione che lui prova per Maeve, una ragazza fredda a prima apparenza ma che si rivela avere un lato nascosto, la quale a sorpresa gli chiede aiuto. Eric, il suo migliore amico gay, si muove da solo e riceve una proposta sessuale(Family Reunion) – Seconda Parte – Serie TV - La vita è molto differente a Columbus, in Georgia, specialmente se ti trasferisci da Seattle: la famiglia McKellan dovrà confrontarsi con un nuovo stile di vita, e nonni tradizionalisti che non approvano i loro modi metropolitani– Docuserie - Incontra donne e uomini in prima linea nella battaglia contro l’influenza e scopri i passi che stanno prendendo per fermare il prossimo scoppio globale– Serie TV - I cacciatori di mostri Fred e Deloris Allen affrontano le forze del male e i drammi familiari con i figli gemelli adolescenti. Dal fumetto di Steve Niles e Damien WormSAINT SEIYA: I Cavalieri dello Zodiaco – Seconda Parte – Serie Anime - Seiya e i Cavalieri dello Zodiaco tornano a proteggere la reincarnazione della Dea Atena, ma una profezia oscura incombe su di loro– Terza Parte – Serie TV - Sabrina è una ragazza speciale, metà strega e metà umana: entro il suo sedicesimo compleanno deve scegliere se appartenere al mondo delle strega di cui fa parte la sua famiglia, o quello degli umani di cui fanno parte i suoi amici. Tante avventure terrificanti accadono a Greendale, insieme alle zie di Sabrina, il gatto Salem e il ragazzo Harvey: Ottoman – MiniserieThe Ranch – Ottava Parte – Serie TV - Colt non è riuscito a diventare un atleta professionista. Ora non gli resta che tornare a casa per aiutare il padre e il fratello a salvare il ranch di famiglia– Docuserie - Dai produttori di “Planet Earth II” arriva una serie di documentari sulla natura che svela le meraviglie del mondo notturno in una prospettiva inedita– Serie TV - Una rete di segreti obbliga il padre di famiglia Adam Price a cercare disperatamente la verità sulle persone che gli stanno più vicino– Seconda Parte Sesta Stagione – Serie Animata Adult - In una Hollywood abitata da animali antropomorfi e umani, i quali convivono pacificamente, una ex-star del cinema, BoJack Horseman, decide di ingaggiare una talentuosa ghostwriter per rinnovare la sua fama. Irriverente, drammatico, eccentrico e mai banale, Bojack Horseman è assolutamente da vedere, soprattutto perché questa è l’ultima stagione– Seconda Stagione – Serie TV - Una giovane scompare in una grande città. Per cercarla un prete disperato affronta una missione soprannaturale con un cacciatore di demoni e la sua squadra– Seconda Stagione – Docuserie - In questa serie di documentari, i detenuti nel braccio della morte condannati per omicidio raccontano in prima persona i crimini commessi– Serie TV - Nell’Italia del XVII secolo Ade, una levatrice adolescente di 16 anni, viene accusata di essere una strega dopo la morta di un neonato. Allontanata dalla città, Ade si ritroverà a scegliere tra l’amore sfortunato per Pietro e compiere il suo importante destino– Serie TV - Una piccola città norvegese caratterizzata da inverni miti e alluvioni violente sembra essere destinata a un nuovo Ragnarok, a meno che qualcuno non intervenga