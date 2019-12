I 10 film da non perdere a Natale 2019 su Netflix

Come caduto dal cielo

Un principe per Natale: Royal Baby

Storia di un matrimonio

Chiamami col tuo nome

I due papi

A Cinderella Story – Christmas Wish

Let’s dance

Qualcuno salvi il Natale

Natale, folle Natale

Un cavaliere per Natale

Lesono l’occasione migliore per staccare la spina dallo studio e dedicarsi un po’ al relax in famiglia. Cosa c’è di meglio che starsene seduti comodamente sul divano e guardare un bel film?, uno dei più importanti servizi streaming, ha aggiornato il suo ricco catalogo con film in live action e d’animazione da guardare con grandi e piccoli.Ecco unadelle ultime uscite e dei film più consigliati.In arrivo il 24 dicembre. Il famoso attore e cantante messicano Pedro Infante è rispedito sulla Terra nei panni di un imitatore per cambiare i suoi modi da donnaiolo e guadagnarsi il paradiso.Il Natale porta ad Aldovia il regalo più bello: un royal baby. Ma prima, la regina Amber deve salvare la famiglia e il regno risolvendo un mistero reale.Il regista candidato all'Oscar Noah Baumbach dirige questo racconto incisivo ed empatico sulla fine di un matrimonio e su una famiglia che resta unita.Nella campagna italiana del 1983 la vita del diciassettenne Elio cambia completamente a causa del legame con Oliver, il carismatico assistente ricercatore del padre.In arrivo venerdì. In un momento di svolta per la Chiesa cattolica, Papa Benedetto XVI stringe una sorprendente amicizia con il futuro Papa Francesco. Ispirato a eventi reali.Nonostante la madre superficiale e le sorellastre cattive, un'aspirante cantante che lavora come elfo in un vivaio di alberi di Natale avrà il suo miracolo per le feste.Dopo che la sua crew si è sciolta, un ballerino hip hop dotato ma insicuro insegna in una prestigiosa accademia di danza classica a Parigi, dove s'innamora di un'allieva.L’ex “Jena” Plissken di 1997 Fuga da New York veste qui i panni di un insolito Babbo Natale arrestato per furto d’auto a causa di due bambini che gliene combinano di tutti i colori.Uno speaker radiofonico perde il lavoro a pochi giorni dal Natale e con i regali ancora da comprare. Riuscirà a far capire ai suoi quattro viziatissimi figli che lo spirito natalizio è una questione di sentimenti e non di beni materiali?Una ragazza che ha smesso di credere nell’amore incontra a pochi giorni dal Natale un cavaliere con tanto di armatura scintillante arrivato dritto dal medioevo.