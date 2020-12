La chiusura dei luoghi pubblici non ha fermato la musica

Il potere della musica durante la pandemia

Ci si accorge del valore delle cose una volta che non ci sono più. Questo modo di dire si adatta bene anche alla. Tra questema anche eventi all'aperto, privando così di un luogo ricreativo i giovani e i meno giovani.Per quanto le chiusure siano misure ovviamente recessarie per il contenimento del virus, l'attività dell'ha, per molte persone, loin quanto svago fisico e mentale, aspetto fondamentale per la salute piscologica dell'uomo.tipico dell'attività fisica e per questo motivoquesto periodo diFortunatamentee dimostra che, nonostante tutto, possiamo ancora divertirci ascoltando la musica con l'illusione di non essere isolati. Ad esempio il brand di eventi musicali più famoso al mondo per la musica elettronica,, ha chiamato i DJ più conosciuti (per citarne alcuni) e assieme, disponibile su Youtube e principali canali online. Il risultato finale è una replica vera e propria dell'evento reale e un'opportunità per lo spettatore di ascoltare le ultime uscite dei suoi artisti preferiti e godere di una performance musicale equiparabile alla performance dal vivo. Una seconda strada battuta è quella di, dove molti musicisti ne approfittano per creare un rapporto più intimo con i loro fan, permettendogli di prendere parte al processo creativo in studio e addirittura contribuire alla scrittura del testo delle canzoni. Insomma, anzi, ha scopertoin attesa di poter tornare a far gioire dal vivo le persone di tutto il mondo.Gianluca Daluiso