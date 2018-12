Curiosità dal mondo, le notizie più strane che forse non sapevi

A volte capita di sentire delle notizie veramente assurde, cosa a cui non si può proprio credere e che sembrano la trama di un film di fantascienza. Ci credete, per esempio, che Adolf Hitler era un grande appassionato di pittura e che sognava di fare il pittore per poi arrivare a dedicarsi anche all'architettura? E sapevate che il primo sottomarino creato è datato 1620 e che, considerando l'epoca, il mezzo è stato costruito interamente in legno e la spinta avveniva attraverso dei remi?

Vediamo insieme quali sono alcune delle curiosità e delle notizie più strane provenienti dal mondo e quelle cose che probabilmente non sapete!

Curiosità dal mondo: 20 cose che (forse) non sai

Il popolo cinese è appassionato di gioco d'azzardo, ma il paese l'ha dichiarato illegale dal 1949. Tutt'oggi ogni anno migliaia di giocatori rischiano grosse sanzioni e multe salate;

L’energia elettrica necessaria a ricaricare uno smartphone di fascia media in un anno costa circa 6,50 euro;

Nella serie Game of Thrones la lingua dothraki spesso parlata dai personaggi è stata creata appositamente per la serie: essa comprende perfino più di 3000 parole;

I capelli non si decompongono dopo la morte;

Ogni giorno vengono inviati più di 30 miliardi di messaggi su WhatsApp;

In Corea del Sud non è illegale avere tatuaggi, ma è illegale farli: solo il personale medico ha questa abilitazione;

La stella blu più lontana mai osservata dall'uomo si trova a 9 miliardi di anni luce da noi. Il suo nome è Icarus, essa è stata immortalata dal telescopio Hubble grazie ad una lente gravitazionale;

La prima guerra mondiale causò oltre 1,24 milioni di morti in Italia: di questi 651 mila erano militari e 589 mila erano civili;

Lo strumento musicale più antico al mondo è il flauto, il reperto più antico è stato trovato in Germania e risale a ben 35 mila anni fa;

Se l'occhio umano fosse una fotocamera, la sua risoluzione tradotta in termini di pixel sarebbe di circa 576 megapixel;

La città di Gerusalemme è la città più contesa della storia. Essa è stata assediata 23 volte, attaccata 52 e conquistata 44 volte e per finire è stata distrutta ben 2 volte;

Un artista ha costruito interamente un modello completo di Hogwarts utilizzando solo fiammiferi;

Masticare chewing-gum mentre si pelano le cipolle può frenare il pianto;

Charles Darwin, celebre naturalista, biologo e ricercatore dell'evoluzionismo ebbe ben 10 figli, di cui 6 maschi e 4 femmine;

L'irrazionale e incontrollabile paura che un'oca in qualche punto imprecisato ti stia guardando si chiama anatidaephobia. Chi ne soffre può improvvisamente iniziare a pensare che ci sia un'oca vicino a lui e che lo stia guardando o 'spiando';

La vista può consumare fino al 65% della potenza del cervello, più di qualunque muscolo o organo del nostro corpo;

Il governo cinese limita il numero di film importabili dall'estero: solo dopo le insistenze di Hollywood, dal 2012 sono stati concessi 34 film dagli Stati Uniti al cinema ogni anno (prima, solamente 20 film);

Sull'isola di South Goulburn, nel Pacifico, si parlano 9 lingue su una popolazione di circa 500 abitanti

Mangiamo cioccolato da più di 5000 anni: la pianta del cacao era coltivata per uso alimentare già dalle popolazioni che abitavano nella foresta amazzonica dell'attuale Ecuador oltre 5000 anni fa.

Nel 1952, per cinque giorni, dal 5 al 9 dicembre, un coltre fittissima di smog oscurò completamente l’intera città di Londra. L'inquinamento provocò la morte di circa 12.000 persone di tutte le età, colpite all'apparato respiratorio.

Lo sapevate che...