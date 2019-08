10 incredibili fatti storici che la scuola non ti insegna

10. I dipinti di Adolf Hitler

9. Le donne prima della rivoluzione islamica

8. L'eroina come cura per il raffreddore

7. Spettri nucleari a Hiroshima

6. Argentavis, l'uccello più grande di sempre

5. Anche i romani andavano dal dentista

4. Le divise naziste di Hugo Boss

3. La svastica simbolo di buon auspicio

2. I vichinghi e gli anelli "per Allah"

1. Il cavallo di Troia era una nave

Spesso a scuola i professori sono costretti a concentrarsi sul programma di Storia più "classico", tralasciando dettagli molto divertenti e curiosità che finiscono nel dimenticatoio. Non solo: scienziati e ricercatori ogni giorno scoprono novità che spesso rivoluzionano completamente ciò che abbiamo letto e studiato fino ad adesso.Noi di Skuola.net abbiamo trovatoNon tutti sanno che oltre ad essere stato il più grande dittatore della storia,. Sfortunatamente le sue aspirazioni artistiche ebbero vita breve, in quanto venne bocciato due volte all' Accademia delle belle arti di Vienna. Dopo la seconda guerra mondiale i dipinti vennero venduti per decine di migliaia di dollari.Sembra una scena balneare di un qualsiasi paese occidentale: e invece si tratta di unaL’immagine stereotipata del cowboy al bancone del bar che beve whiskey dopo una lunga e faticosa cavalcata su sentieri polverosi, è solo una parte della storia del vecchio west., dall’astinenza dall’alcol al cancro, depressione, raffreddori, tubercolosi e perfino la vecchiaia.Come dimenticare il 6 agosto 1945 quando un bombardiere americano ha sganciato una bomba ad uranio su Hiroshima, in Giappone, uccidendo oltre 70'000 persone.: delle persone che sfortunatamente si trovavano in quel luogo sono rimaste solo le ombre, effetto delle radiazioni della bomba, impresse sulla strada. Come monito dei posteri.Il progenitore di condor e avvoltoi aveva un'apertura alare di circa 7 metri, come una villetta a due livelli! L'argentavis è il più grande volatore mai scoperto.sono stati ritrovati diversi fossili proprio in questo paese.Già diversi secoli or sono, il sorriso era importante... o almeno, lo era masticare.. I denti posticci erano ricavati in osso o in avorio e trattenuti insieme da fili d’oro.Non si può dire che tra le fila tedesche non si pensasse all'eleganza.Non è copyright del Terzo Reich:I giapponesi sono arrivati al punto di voler cambiare questo simbolo, per la loro cultura indicatore di pace e benessere.Gli Scandinavi, tra il IX e il X secolo d.C., avevano forse già rapporti commerciali con i Paesi islamici?Stando agli archeologi, potrebbe significare che in realtà i Vichinghi si spinsero molto più in là di ciò che crediamo.Ricordate tutto quello che avete letto nei libri, Eneide in primis? Ebbene, dimenticatelo. Il cavallo di Troia non era un cavallo la cui pancia nascondeva Ulisse e i soldati greci. L’archeologo navale Francesco Tiboni, dottore di ricerca dell’Università di Marsiglia, dopo accurati studi ha appurato che molto più probabilmente si trattava di un'imbarcazione fenicia, per l'appunto dalla testa equina, chiamata per questa caratteristica "hippos", effettivamente lo stesso termine utilizzato in greco per i cavalli veri e propri. Di qui il malinteso che di secolo in secolo ha creato una vera e propria leggenda: lo stesso Virgilio avrebbe tradotto i testi in lingua greca cadendo nel "grossolano" errore. Sarà davvero così?