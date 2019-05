Le 10 sneakers più assurde e costose di sempre

Negli ultimi anni sempre più persone si stanno appassionando al mondo dello streetwear e delle sneakers. Quest’ultime al giorno d’oggi raggiungono cifre assurde anche per il fatto che alcune di esse vengono prodotte in quantità molto limitata e hanno un prezzo di rivendita più alto rispetto a quello classico che può avere in negozio. Quello delle sneakers ormai è diventato un vero e proprio business.

Ecco la top 10 delle scarpe più costose di sempre, rarissime e da veri e propri collezionisti!

1. Nike Air Mag Back To The Future (2016) - 21.462€

Questa scarpa è nota a molte persone perché è stata indossata da Marty McFly nel secondo capitolo della saga ‘Ritorno al Futuro’.

E’ stata Nike stessa a disegnarla proprio per il film nel 1989. Questa è infatti una delle scarpe più desiderata dai collezionisti, infatti esistono solamente 89 esemplari, proprio in onore dell’anno di uscita del film stesso.

2. Nike Dunk SB Low Staple NYC Pigeon - 13.414€

Ideata con il coinvolgimento di Jeff Ng, proprietario di Staple Design e Reed Space. Il giorno in cui il modello venne messo in vendita presso il Reed Space, la polizia fu costretta a presentarsi sul posto. Da quel momento la passione per questa scarpa riuscì a coinvolgere anche il grande pubblico

3.Nike Dunk SB Low Paris - 12.520€



Scarpa particolare, inizialmente destinata come scarpa da basket nel 1985. Fu poi nel 2002 ridisegnata per essere resa più adatta alle esigenze dei nuovi appassionati.

4. Air Jordan 4 Retro Eminem Carhartt - 11.750€

La scarpa in questione è stata disegnata in collaborazione con Eminem e uscì nel 2015. Sono state prodotte solamente 10 paia di questa scarpa che Eminem diede esclusivamente ad amici e parenti. Il ricavato fu devoluto alla “Marshall Mathers Foundation”, organizzazione benefica che si occupa di fornire assistenza ai giovani di Michigan, Detroit e dintorni.

5. Air Jordan Kobe PE Pack 3/8 - 10.821€

Questo Pack include due paia di Jordan che lo stesso Kobe Bryant ha indossato durante la stagione 2002/2003. Entrambe le scarpe hanno i colori ispirati alla squadra di Los Angeles

6. Air Mag Back To The Future (2011) - 7869 €

Nonostante l’edizione del 2016 sia più rara, nel 2011 Nike ha messo in vendita circa 1500 paia identiche a quelle usate da McFly nel film. Il ricavato delle vendite sono andati alla “Micheal J. Fox Foundation” per la ricerca sul Morbo di Parkinson (malattia che colpisce l’attore dal 1991)

7. Air Jordan 3 Retro Legends of Summer - 7.601€

Disegnate esclusivamente per Justin Timberlake e Jay-Z per il loro tour nel 2013. La particolarità di questa scarpa è il colore rosso acceso e la particolarità dei materiali usati come il suede e lo snakeskin. Il modello in sé è molto limitato, infatti è stato distribuito solamente ad amici e parenti dei due cantanti.

8. Air Jordan 3 Retro DJ Khaled Grateful - 6260€

Questo modello nasce dalla prima collaborazione tra Air Jordan e DJ Khaled. La scarpa è principalmente di colore rosso con alcuni dettagli in stampa elephant. Uno dei dettagli più importanti è senza dubbio il logo del jumpman sul tallone, dove è presente anche la scritta “We are the best”.

9. Adidas Human Race NMD Pharrell x Chanel - 5494€

Questa scarpa è il risultato di una collaborazione tra Pharrell Williams e la famosissima marca francese Chanel. La parte sopra della tomaia è interamente nera con la scritta ‘Pharrell’ sulla scarpa sinistra e ‘Chanel’ su quella destra.

10.Air Jordan 5 Retro Fab Five PE - 5366€

La scarpa è ispirata ai Wolverines, squadra di NCAA degli anni ‘90.

I Fab Five invece sono stati i cinque giocatori che sono passati alla storia del basket facenti parte dell’università del Michigan