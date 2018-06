Come vestirsi il giorno della laurea: consigli per lui e per lei

Si avvicina il giorno della presentazione della tesi di laurea: il peggio è passato e manca solo un ultimo step prima di festeggiare il grande risultato.

Ora, dopo aver impaginato la tesi e aver ripetuto più volte il discorso, però rimane l'ultimo problema: cosa indossare per il grande giorno?

Colori e abbinamenti per lei

Accessori, scarpe e trucco

Colori e abbinamenti per lui

Accessori e scarpe per lui

Per quanto riguarda i colori è meglio non esagerare. Rimani su colori classici, che non passano mai di moda come: nero, blu oppure nude. Se però vuoi essere più originale, magari indossando colori più accesi quali rosso, bluet oppure giallo cerca di bilanciare il tutto con gli accessori o con il trucco.La scelta dell’outfit deve essere ben bilanciata, alternando se possibile un elemento super-sofisticato a uno invece più casual-chic. Ugualmente bilanciata deve essere la scelta dei tagli: se vuoi indossare una scollatura ampia è meglio abbinarla a dei pantaloni classici lunghi. Un abbinamento di sicuro successo, infatti, è pantalone e giacca, magari con una maglietta più elegante sotto. Se tuttavia l'idea del completo non è nelle vostre corde, ma non volete indossare un abito, allora consigliamo di puntare sul moderno, con pantaloni a vita alta - molto di moda - con una camicetta bianca oppure un top, non troppo corto. Un altro consiglio è quello di indossare sempre qualcosa con cui ti senti a tuo agio e sicura di te. Quindi, magari, non azzardare outfit che sai non essere il tuo genere. Un ultimo consiglio, ma non per importanza, non abbinareil blu con il nero, cerca di rimanere su una stessa tonalità.Per quanto riguarda le scarpe, il consiglio è di mettere delle scarpe con il tacco, anche non troppo alto. Se non ti senti a tuo agio con i tacchi, tuttavia, meglio evitare un tacco a spillo, ma puntare su eleganti stivaletti (sempre che non si tratti della sessione estiva!). La scelta delle scarpe però dipende da cosa indossi. Con il trucco, invece, puoi sbizzarrirti cercando di mettere in risalto una parte del viso. Sei hai dei bei occhi puoi utilizzare un ombretto che faccia risaltare il loro colore, mentre sei hai delle belle labbra carnose puoi puntare su un colore acceso.Come accessori, puoi scegliere degli orecchini a cerchio, che sono sempre eleganti, oppure un bel punto luce per quanto riguarda le collane.L'ambiente universitario richiede formalità quindi, per il giorno della laurea, occorre scegliere un abito che trasmetti serietà, maturità e rispetto nei confronti della commissione. Non si parla di abiti costosissimi o firmati ma di semplici completi maschili. Per quanto riguarda il colore, anche per i ragazzi è meglio rimanere su colori classici (blue, nero, grigio), ma puoi utilizzare colori più vivaci con la camicia o con la cravatta, senza esagerare (quindi evitando strane fantasie). Per variare, potete indossare anche il cosiddetto "spezzato" che è una scelta migliore per la laurea in quanto è meno impegnativo e più pratico. Potete azzardare anche un bel jeans (ovviamente senza strappi!) con camicia e giacca, ma con scarpa elegante.Per quanto riguarda gli accessori, puoi indossare un bel orologio oppure - per distinguerti dagli altri - puoi evitare di mettere la cravatta e puoi indossare i gemelli. Ma se decidi di non mettere la cravatta, fai in modo che barba e capelli siano impeccabili per non sembrare poco curato. Per le scarpe, invece, consigliamo di indossare la scarpa classica o eventualmente il mocassino. Assolutamente da evitare le sneakers... a meno che non vogliate osare, insieme un completo elegante.





Martina Fantini