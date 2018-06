Come vestirsi per un esame universitario

Scegliere un look è spesso molto complicato, in particolare, se si tratta di occasioni molto importanti. Per un esame universitario, ad esempio, è bene apparire curati e ordinati con un stile che mostri la tua intelligenza ma che, allo stesso modo, ti faccia sentire a tuo agio e sicuro di te. Parola d'ordine: semplicità e pulizia.

Cosa indossare

Scarpe

Accessori

Acconciatura

Trucco

Puoi adottare unindossando dei, purché non presentino degli strappi o delle pieghe, e sbizzarrirti con la scelta della t-shirt per apparire più elegante (sono consigliate ad esempio delle).In alternativa, per le ragazze, può essere adeguato anche un, a patto che sia abbastanzaPer i ragazzi, jeans e camicia fa sempre un buon effetto, magari di un colore che dà sul blu, abbinato a un maglioncino in inverno. La giacca si può evitare.D'estate, anche se il caldo vi distrugge, evitate canottiere e shorts. Meglio pantaloni leggeri, ma lunghi, e t-shirt a mezze maniche o camicie di lino.Soprattutto per le ragazze, la scelta delle. E' sempre bene, sono preferibili: sneakers, ballerine o scarpe con tacco medio/basso per dare un aspetto slanciato. Per i ragazzi? Anche per loro, un paio di sneakers pulite e ben allacciate possono andare bene.Qualchepuò essere indispensabile per completare perfettamente il tuo look. In particolare le ragazze possono ricorrere ad un foulard, un girocollo, un braccialetto o un orologio. Sobrietà è la parola d'ordine anche per i ragazzi: non esagerate con il metallo!Se avete piercing o tatuaggi, non è necessario toglierli e/o coprirli per forza. L'importante è portarli comunque con eleganza, bilanciandoli con abbigliamento e accessori.Le ragazze, per apparire più in ordine, possono, evitando acconciature eccentriche e vistose, o peggio ancora, di risultare spettinate.Per i ragazzi, invece, è consigliabile manteneree rinunciare ad un eccessivo utilizzo del gel per capelli. Se avete i capelli lunghi, cari maschietti, anche per voi può essere utile legarli per un aspetto più pulito. E la barba? Sempre ben fatta!Il trucco è, infine, un parte essenziale perdelle ragazze. Unoche evidenzi in maniera leggera lo sguardo, accompagnato dall’outfit giusto, lascerà davvero un’al professore.Giada Fortunato