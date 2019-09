Fedeli e insieme ribelli: Aquile Randagie, il film da non perdere al cinema

Aquile Randagie, ispirazione per i ragazzi di oggi

Aquile Randagie: un gruppo di coraggiosi scout che sfidarono il fascismo

Scoutismo e Resistenza, la storia delle Aquile Randagie

Foto di M. BergaminiDopo la presentazione allo scorso luglio, dove è stato accolto dagli applausi e dall’entusiasmo di tutti i presenti, sarà possibile vedereè un film da non perdere perché porta gli spettatori a immergersi in un’epoca fatta di giovani (e non solo) che, grazie al loro coraggio, hanno dato un prezioso contributo per cambiare la storia e il destino di migliaia di persone. E lo fa raccontando in profondità, per la prima volta nel cinema italiano.“Raccontare la storia delle Aquile Randagie in un film è un’idea stimolante, una sfida creativa, ma soprattutto un atto dovuto” afferma“Le Aquile Randagie erano un gruppo di scout di Milano e Monza che decisero di ribellarsi alla decisione del fascismo di chiudere tutte le associazioni giovanili che fossero differenti dall’Opera Nazionale Balilla, inclusa quindi l’ASCI, l’Associazione Scout Cattolici Italiani. Avevano fatto una Promessa - continua Aureli - di servire la Patria e di aiutare il prossimo, e quindi con l’uniforme sotto gli abiti borghesi, e sempre alla ricerca di qualche luogo dove indisturbati poter proseguire le loro attività all’aria aperta questi giovani, fedeli (alla promessa) e ribelli (al regime), sfidarono il fascismo per anni, portando avanti gli ideali di solidarietà e speranza propri dell’Associazione Scout.”“I motivi per raccontare un film sulle Aquile Randagie sono quindi molteplici: raccontare una parte di storia d’Italia che in ben pochi conoscono, rendere omaggio a una storia di coraggio realizzata da giovani, essere d’ispirazione per i giovani di oggi”, spiega e conclude il regista.La trama, infatti, gira intornoche, andando contro alle imposizioni del regime fascista - che aveva vietato ogni forma di associazionismo giovanile -, con lo scopo di continuare le attività scout in clandestinità. Il loro scopo è mantenere a ogni costo la Promessa: aiutare gli altri in ogni circostanza. La loro decisione da ‘fedeli e insieme ribelli’, contribuì - affiancandosi alle azioni dei partigiani -Il film è, è prodotto da Finzioni Cinematografiche con il contributo di Mibact, BPER Banca, Lombardia Film Commission, AGESCI, MASCI, Istituto Luce Cinecittà e grazie anche ai due crowdfunding di Produzioni dal Basso e CentoProduttori. È distribuito da Luce-Cinecittà che lo porterà negli schermi di numerose città italiane.Ilprofessionisti, tra cui i protagonistiCome anticipato, il film racconta della storia vera di quei ragazzi che, a Milano nel ventennio fascista, decisero di dire di no ai divieti del regime fondando un gruppo scout clandestino,. Questi giovani, guidati da Andrea Ghetti e Giulio Cesare Uccellini, detto Kelly, fanno base in Val Codera e, seppure spiati e incalzati dalle guardie fasciste, non accennano a fermarsi. Tanto che, dopo il 1943,- Organizzazione Scout Cattolica Assistenza Ricercati - unche supporterà la. Insieme: ebrei, perseguitati politici e chiunque dovesse scappare dalle loro persecuzioni. Alla fine della guerra,, e chiederanno per i tedeschi e gli italiani autori di violenze, ricercati dai partigiani, un equo processo e una giusta pena.