Giornata mondiale dell’abbraccio: perché si festeggia il 21 gennaio?

Gli studi scientifici sul potere di un abbraccio

Perché la giornata dell’abbraccio ricorre il 21 gennaio?

A distanza da pochi giorni dal Blue Monday, il giorno più triste dell’ano,, ovveroistituita in Michigan neldal pretee poi diffusasi in tutto il mondo.Mai come in un momento come questo in cui è indispensabile mantenere le distanze sociali, ci appare evidente l’importanza di un abbraccio che per quest’anno però dovrà necessariamente tradursi a parole, soltanto in modo simbolico.Guarda anche:Se la teoria del sopraggiungere di una tristezza diffusa dopo le vacanze natalizie non abbia alcun fondamento scientifico vero e proprio, la stessa cosa non si può dire degli indiscutibili. Nel corso degli anni infatti molti ricercatori hanno studiatogli effetti positivi degli abbracci sull’umore, riconoscendoli anche come uno stimolo per la produzione di particolari ormoni.Loinfatti dichiarò che l’abbraccio è indice di un legame di amore molto profondo edpoiché permette alle persone di fermarsi in un momento di vicinanza assoluta e piena.Laha condotto inoltre una ricerca improntata allo studio degli effetti di questo tipo di contatto sul corpo umano, scoprendo che l’abbraccio agisce sull’e stimola la produzione di, un ormone che agisce sulla sfera della sessualità e del benessere psico-fisico.Da questi studi nel corso degli anni si è diffusa in tutto il mondo la, ovvero un tipo di terapia che si propone diattraverso la potenza degli abbracci.La scelta del 21 gennaio come giorno per celebrare e incoraggiare gli abbracci non sembra essere causale poiché, sulla scia delle teorie alla base del Blue Monday,sia dal punto di vista delle temperature sia da punto di vista emozionale per la fine della gioia legata alle festività.Da questa riflessione nasce dunque la giornata mondiale degli abbracci.