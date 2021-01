Cringe, che cosa vuol dire? La nuova parola dell’Accademia della Crusca

Come nasce il termine “Cringe”: la storia della sua evoluzione

“Cringe” entra ufficialmente nel dizionario della Crusca

Il prestigioso, simbolo per eccellenza del corretto uso della lingua italiana, dopo “petaloso” si è recentemente arricchito di. Il termine in questione è “” da cui in italiano sono derivate diverse parole nell’uso corrente, come il superlativo “”, il participio presente “”, il sostantivo “” e l’infinito presente “”.Ila cui rimandaè quelloda cui poi sono derivate altre forme di uso italianizzate secondo i suffissi della nostra lingua che designano quindi uno stato o un verbo riguardo a una situazione che può creare imbarazzo o riguardo alla sensazione stessa di disagio.Guarda anche:L’ha sottolineato come l’acquisizione di questo nuovo lemma nella lingua italiana sia stata influenzata e determinata soprattutto dal suoIl termine compare per la prima volta in Italia in un post pubblicatoma già un anno prima, nel, la parola identificava la “”, ovvero un genere cinematografico americano la cui traduzione designa appunto. Se dunque le prime testimonianze di questa parola risalgono a circa una decina di anni fa, tuttaviamentre(escludendo i dizionari).Tra i diversi significati originari di “” (ognuno dei quali rimanda ad una diversa sfumatura concettuale), tra cui “indietreggiare per il disgusto”, “rannicchiarsi o contrarre i muscoli per il freddo”, “rannicchiarsi per paura e servilismo” quello che alla fine si è affermato nell’uso quotidiano sembra essere quello di “provare imbarazzo o vergogna per qualcosa”.Sebbene il dizionario della Crusca abbia accolto il nuovo neologismo, tuttavia non è stato pionere in questa operazione poiché il termine erain cui vengono riportati tuttiIn “Slengo” infatti la spiegazione del suo significato viene associata ad. Tra gli esempi di frasi che compaiono su "Slengo" infatti si trova “Sono rimasti tutti senza parole per la cringiata che ha detto”, proprio per esemplificare in questo caso una frase inopportuna che ha suscitato disagio tra i presenti.Una sfumatura simile è quella attribuita al lemma anche dal dizionario online “”, anch’esso dedicato ai, in cui “cringe” compare per identificare “quando qualcuno si comporta o è così imbarazzante da farti sentire estremamente pieno di vergona e/o imbarazzato”.