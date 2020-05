Giornata della Legalità, chi erano Giovanni Falcone e Paolo Borsellino

Due umili servitori dello Stato: Giovanni Falcone e Paolo Borsellino

Giovanni Falcone e Paolo Borsellino: “Gli uomini passano, le idee restano”

Sono trascorsi quasi 30 anni dallae da quellache hanno accomunato il tragico destino di due icone indiscusse della legalità e del coraggio:. La Giornata della Legalità si tiene proprio nel giorno (23 maggio) in cui il giudice Falcone fu vittima del terribile attentato che costò la vita a lui, alla moglie e agli uomini della sua scorta.Ricordare loro, vittime della mafia per eccellenza, non è solo un’occasione per celebrarli ma è anche un’opportunità per riflettere, discutere e promuovere tra i più giovani queiche i due giudici hanno tanto sostenuto durante la loro vita. Ma chi erano Giovanni Falcone e Paolo Borsellino? Ecco alcuni spunti per conoscere meglio queste due importanti figure nella storia d'Italia.è uno tra i più importanti magistrati e simbolo, insieme al collegadella. Da amici di vecchia data, infatti, iniziarono a lavorare insieme nel corso degli anni Ottanta, scambiandosi informazioni sulle due indagini che stavano seguendo, tanto che la guerra allaha subito una svolta grazie al lavoro coordinato di questi due uomini. Dopo i numerosi omicidi di esponenti delle Forze dell'ordine e il dilagare delle guerre tra clan mafiosi, il Consiglio Superiore della Magistratura, decise di far nascere un vero e propriocostituito da giudici che avrebbero combattuto la mafia tutti assieme.Dopo il concorso per entrare in magistratura,fu giudice di pace a Lentini per trasferirsi poi a Trapani per dodici anni e lavorare come procuratore supplente. Arrivò a Palermo, invece, il giorno dopo il tragico attacco al giudice, il 25 settembre 1979. Dopo il maxiprocesso, ilalle ore, nei pressi di Capaci, lungo l’autostrada che collega la città di Palermo a Mazara del Vallo,fece saltare in aria il tratto autostradale in cui viaggiavano in automobile Giovanni Falcone e sua moglie Francesca Morvillo con. Con loro morirono anche tre uomini della loro scorta: Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Sua la frase che, oggi, rappresenta quasi un comandamento nella lotta alla mafia:, invece, diventato magistrato alla giovane età di 23 anni, venne subito trasferito all’Ufficio istruzione del tribunale di Palermo e qui strinse un ottimo rapporto con, suo superiore, a sua volta ucciso nel 1983. Appena prima di morire, Chinnici formò il famoso Pool Antimafia. Insieme i due giudici, a metà degli anni Ottanta, istituirono un maxi-processo a Palermo basato sulle dichiarazioni del pentito, che tolse il velo su, la mafia siciliana. Dopo l’assassinio di Giovanni Falcone del 23 maggio 1992, Borsellino fu consapevole che il successivo sarebbe stato lui e spese i due mesi che lo separarono dalla morte nel promuovere i valori della legalità e della lotta alla criminalità e ai soprusi: ildello stesso anno, mentre stava andando a trovare la madre, un’auto imbottita di tritolo esplose al suo arrivo. Insieme a lui morirono cinque agenti della sua scorta. Ma la sua lezione rimarrà per sempre in eredità a tutte le generazioni future.