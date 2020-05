Bonus Cultura: cosa rischia chi bara con 18App

Bonus Cultura: compravano smartphone e console con i 500 euro

Cosa rischia chi bara con 18app?

18App: cosa si può acquistare con il Bonus Cultura

Ingressi al cinema (biglietti d’ingresso singoli, abbonamenti o card) b) Concerti (biglietti d’ingresso singoli, abbonamenti o card)

Eventi culturali (festival, fiere culturali, circhi)

Libri (cartacei, audiolibri, ebook)

Musei, monumenti e parchi (biglietti d’ingresso singoli o abbonamenti)

Teatro e danza (biglietti d’ingresso singoli o abbonamenti)

Musica registrata (cd, dvd musicali, dischi in vinile, musica on line)

Corsi di musica, di teatro o di lingua straniera

Il, iniziativa a cura dele della, è un programma culturale che permette ai neo diciottenni di ottenere una somma di denaro da spendere in cinema, musica e concerti, eventi, libri, musei, monumenti e altri prodotti culturali. Ma cosa succede se si usano impropriamente quei soldi per comprare? Ladi Ancona ha individuatodi frode che coinvolgono studenti residenti in 14 regioni della penisola.Ecco cosa rischiano.Nato per avvicinare i giovani alle diverse forme di espressione della cultura, il bonus non ha mai permesso l’acquisto di dispositivi tecnologici o console per videogiochi. Con un’operazione denominata “”, però, i finanzieri della(Ancona) hanno individuato 2503 casi di acquisti illegali con il Bonus Cultura fatti da studenti residenti in quattordici regioni d’Italia. I finanzieri hanno anche ottenuto un provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla definitiva confisca dei proventi del reato, per il valore diMa cosa rischiano gli studenti per aver usufruito scorrettamente del bonus? Per l’delsono a tutti gli effetti responsabili della violazione amministrativa e. Gli studenti potranno richiedere anche la rateizzazione della sanzione per un totale massimo di trenta rate mensili. Il legale rappresentante della società di apparecchi elettronici e il socio, invece, sono stati denunciati allaper il reato d'indebita percezione di contributi erogati a soggetti privati ai danni dello Stato. La pena prevede la reclusione sino a tre anni e il pagamento di sanzioni amministrative che ammontano a oltreIl Bonus cultura, attualmente spendibile solo dagli studenti nati nel, prevede che possa essere usato sulle seguenti categorie di merci: