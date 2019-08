13 gadget indispensabili per il tuo ritorno a scuola

13. Un astronauta particolare

Siamo ancora in piena estate e mentre la maggior parte di voi si starà godendo le vacanze, altri, ahinoi, staranno facendo ancora i conti con i. Tuttavia, tutti quanti vi rivedrete tra i banchi di scuola a settembre, quando cominceranno le corse a chi è meglio attrezzato per affrontare la nuova sfida dell'anno scolastico che comincia. Eh già, perché anche. Dai gadget che ti aiuteranno nelle situazioni più disperate, all'ultimo e imperdibile diario di Skuola.net[/url], l'unico realizzato in crowdsourcing da migliaia di studenti come te:, passando per i giochi da tavolo, i consigli per sopravvivere alla scuola e per le. Scopri come averlo nello zaino insieme a tutti questi altri gadgetQuesta penna USB è sicuramente speciale, soprattutto perché il povero astronauta sembra avere una certa protuberanza proprio sul didietro da attaccare a computer, tablet e quant'altro.Perché lasciare il proprio iPhone a casa o spento nello zaino se, grazie a questa pratica mascherina, neanche il prof più attento si accorgerà della sua presenza? Prendere una pausa per un messaggino durante lunghe lezioni noiose non è stato mai così facile.A volte il pisolino tra un paragrafo e un altro è una vera e propria necessità. I neuroni affaticati si devono riposare! Meglio ancora se non ci si deve neanche spostare dalla scrivania.L' app-diario di Skuola.net è appositamente studiata per svolgere le funzioni di un diario cartaceo, ma con una serie di funzionalità aggiuntive che vi aiuteranno a gestire meglio lo studio e la vita scolastica in generale.Ci siamo passati tutti: a volte leda imparare a memoria. Quale migliore soluzione di averle tutte le mattine sotto gli occhi quando si fa colazione? Di colpo sembrerà tutto più facile.Per chi non si accontenta del solo astronauta dal didietro sporgente, ma vuole una vera collezione di penne USB originali, eccone un'altra di tutto rispetto. Camuffare la penna USB è anche un ottimo antifurto per: non sospettando la sua utilità, la lasceranno al suo posto.Dite che indossare una maglietta corredata di tutte le formule matematiche esistenti potrebbe insospettire la professoressa durante il compito in classe?Il massimo delle matite antistress, rende più facile la vita dello studente oberato da compiti e interrogazioni. Basta accarezzare la propria matita per sentirsi subito rilassati. E' anche un ottimo rimedio contro la tendenza a masticarle.Debito perenne in inglese? La penna traduttore vi salverà la vita. Basta passarla sopra al testo per diventare dei veri poliglotti.Almeno una volta nella vita, ognuno di noi ha pensato di far del male alla propria sveglia. Se non fosse che, poi, ci ritroveremmo a doverne comprare una nuova. Questa sveglia realizza i sogni di tutti gli studenti: trivellatela di colpi, l'indomani suonerà ancora e potrete rifarlo!Può capitare di essere un po' nervosi a scuola. Per sfogarsi, non esiste niente di meglio che temperare più e più volte le proprie matite con questo temperino. Immaginando che sia la testa di qualcun altro.Tutti i vostri compagni ve lo invidieranno, perché potrete continuare indisturbati a usare il vostro iPhone senza destare alcun sospetto. Mentre scrivete i vostri appunti, potrete controllare posta, messaggini e chiamate. Attenti a non distrarvi troppo, però, o ve lo sequestreranno insieme al telefono!Come farne a meno? Il diario di Skuola.net, è l'unico che ti salva davvero la vita.(che serve a capire quante assenze vi separano dalla bocciatura) a quella per, fino ai(utilissimo prima di un compito in classe o un'interrogazione). E poi, guide ee persino sconti unici dedicati a studenti come voi!