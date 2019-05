Elezioni Europee 2019: il decalogo per chi vota per la prima volta

Manca ormai poco alla Europee 2019: il 26 maggio gli italiani saranno chiamati alle urne per eleggere i propri rappresentanti al Parlamento Europeo per i prossimi cinque anni. Un voto che si preannuncia molto importante, dal momento che a seconda dell’esito potrebbero cambiare alcune dinamiche all'interno dell’Unione europea. Tantissimi saranno anche i giovani neo-maggiorenni che per la prima volta andranno a votare. Scopriamo in questa breve guida, qualche consiglio per chi decide di sfruttare l'occasione ma ancora non sa bene come muoversi.

10. Controlla di avere la tua scheda elettorale

Ilè quello di controllare, qualora si sia neomaggiorenni, di avere la. Senza di essa non non si può votare. Inoltre, indicherà il seggio in cui si potrà votare. Dovrebbe essere arrivata a casa nelle scorse settimane. In caso contrario, bisognerà andare all'ufficio elettorale del proprio Comune (per le città più grandi della Circoscrizione di appartenenza).

9. Verifica che il tuo documento di identità sia valido e in buone condizioni

Dopo aver verificato l’effettivo possesso della, si suggerisce di controllare di avere a portato di mano il proprio. Ma soprattutto che non sia scaduto. Perché andrà consegnato agli scrutatori, assieme alla tessera elettorale, per ricevere la scheda su cui esprimere il voto.

8. Segui correttamente le istruzioni

Ilè quello di seguire con grande attenzione tutto ciò che ci viene poco prima di entrare nella cabina elettorale. Le stesse informazioni saranno affisse fuori dal seggio. Fondamentale attenersi a quelle regole e procedure, per non rischiare di vedersi annullare il voto.

7. Usa solo la matita consegnata

Altro, collegato al precedente, è quello di usare solo lache sarà fornita al momento del voto. È assolutamente vietato utilizzare uno strumento per scrivere diverso da quello che fornito con la scheda elettorale.

6. Maneggia con cura il foglio

la scheda. Prima di tutto bisogna aprirla per bene perché, sovrapponendo le parti della scheda, si potrebbe segnare in altre parti, portando all'annullamento del voto. Dopodiché si dovrà ripiegarla con cura: anche qualora dovesse strapparsi o lasciar intravedere il contenuto, il voto verrebbe annullato.

5. Mantieni un atteggiamento consono

Ilè di carattere. Quando si va a votare è necessario mantenere un. Non ridere, non scherzare, non disturbare le persone che sono in procinto di votare. È un momento molto importante, ufficiale, e come tale va trattato.

4. Informati prima di votare

Uno dei requisiti fondamentali per chiunque andrà a votare è quello di essere. Leggi,informati sui candidati, sulle loro idee e sui loro progetti. Così sarai sicuramente pronto per votare.

3. Non usare il tuo cellulare durante il voto

Quando si vota, né per fotografare e condividere via social il momento né per nessun’altro motivo. Oltre a essere una mancanza di rispetto nei confronti di chi sta lavorando e anche una dimostrazione di poca serietà. Tra l'altro è vietato dalla legge.

2. Non sottovalutare l’importanza del voto

Altro consiglio che si dà ai giovani votanti è quello di. Da queste elezioni molte situazioni all'interno dell’possono cambiare. Si consiglia dunque di dargli una grande importanza.

1. Non condividere il tuo voto

Una frase che si sente spesso ripetere dalle persone più adulte è: “ il voto è segreto” . Un suggerimento che si può dare ai neo-maggiorenni in procinto di votare è quello diPer evitare problemi e discussioni.