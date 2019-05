Europee 2019, il primo voto alza il dato sull’affluenza: 7 neomaggiorenni su 10 intenzionati a recarsi alle urne

L’euforia della prima volta. È forse questo il sentimento che, alla vigilia delle Elezioni Europee 2019, anima i ragazzi che si recheranno ai seggi per esprimere il primo (o al massimo secondo) voto della loro vita. Perché, in un clima di generale freddezza nei confronti di questa tornata elettorale, proprio tra i neomaggiorenni ci potrebbe essere la partecipazione più alta. Secondo una rilevazione online svolta da noi di Skuola.net a pochi giorni dal 26 maggio - data in cui gli italiani eleggeranno i propri rappresentanti al Parlamento Europeo – quasi 7 ragazzi su 10 (il 67%) nella fascia d’età 18-19 anni affermano che andranno a votare con assoluta certezza; mentre un altro 19% è ancora indeciso; solo un quinto dei ‘debuttanti’ (20%) già sa che non voterà.

Elezioni Europee 2019: i giovanissimi affolleranno le urne?

Un dato. Specie nel recente passato le elezioni europee hanno sempre visto una scarsa partecipazione popolare: l’ultima volta (maggio 2014)in Italia si fermò al. Numeri che potrebbero tornare. L’indagine che abbiamo svolto noi di Skuola.net, infatti, ha allargato il punto d’osservazione all’intero universo giovanile, coinvolgendotra i 13 e i 30 anni. E, isolando le risposte dei potenziali votanti (18-30 anni), non ci si discosta troppo da cinque anni fa:, almeno quella dichiarata,. Con l’attaccamento alle vicende comunitarie che sembra scemare al crescere dell’età: già nella fascia 20-24 anni i votanti sicuri scendono al 52%, tra i 25-30enni crollano al 49%.

Le elezioni? Gli under30 disinteressati e scettici

Ma cosa frena gli astenuti? Soprattutto ilper una consultazione probabilmente percepita distante dalle proprie priorità: a pensarla così è più di un terzo dei ragazzi (34%). Subito dietro (27%) c’è la sensazione che, a livello europeo,più di tanto sulle decisioni politiche. Per parecchi (20%) a regnare è, talmente forte da indurli a. Per molti altri l’ostacolo è di carattere: il 19% non andrà a votare perché studia o lavora lontano dal luogo di residenza e non riuscirà a tornare a casa.





Quali sono i leader preferiti dai millennials?

Elezioni Europee che, tra l’altro, sono il primosu scala nazionale per ilUna sfida tra candidati ma anche tra. L’occasione per verificare se le loro quotazioni salgono o scendono. In questo caso entrano in gioco anche gli elettori di domani, gli(sono oltre la metà del campione). E, stando a quanto dichiarano i più giovani, in dodici mesi qualcosa è cambiato. Il vicepremier, con il 31% dei consensi (che nella fascia 25-30 anni diventa 38%),alla classifica. Al secondo posto il suo omologo: per lui un apprezzamento medio del 23% (che al Sud raggiunge picchi del 38%). Buono il riscontro per, neo segretario del Partito Democratico: a livello nazionale raccoglie lo stesso risultato del leader ‘cinquestelle’, 23% (piace soprattutto ai maggiorenni).: Silvio Berlusconi si ferma al 12%, Giorgia Meloni all’11%.