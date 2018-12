Mangiato troppo? Come tornare in forma dopo Natale

Durante le feste natalizie – e il bello è anche questo – si mangia tanto e “sostanzioso”. Tortellini, lasagne, arrosti, sformati e poi torrone, panettone… ma quanto ne risente poi la linea? Se vi sentite un po’ appesantite da questi ultimi giorni di stravizi, ecco le indicazioni per sentirsi più leggeri e scattanti.

Frutta e verdura

Il pranzo è servito

Non siate pigri!

Prepariamoci al capodanno

Se ve la siete goduta, avete fatto bene, niente di meglio, durante le feste, che soddisfare il palato! Ma adesso bisogna ritornare nei ranghi e attenersi ad una dieta (oh che brutta parola), meglio, ad una alimentazione un po’ meno ricca. Il must deve essere “”: sono gli alimenti che vi aiuteranno a smaltire le leccornie ingurgitate in questi giorni e a ritrovare la linea perduta. Tenete bene in mente che nell’arco della giornata i nutrizionisti consigliano di consumaretra frutta e verdura.Importante è comunque fare una buona ed abbondante: se non ne potete già più di pandoro o panettone avanzato e inzuppato nel latte, sostituitelo con yogurt, dei biscotti semplici e un bel frutto. E quando arriva ilcercate di prediligere le zuppe di legumi o cereali oppure ricorrete ad un contenuto piatto di pasta con un sugo leggero. Per lapuntate su carni bianche o pesce e ricordatevi di privilegiare verdura di stagione.Cercate di evitare le bevande gassate e dolcificate e anche gli alcolici! Magari sostituitele con dei più innocenti infusi, tè o tisane (ce ne sono tante e molte hanno dei gusti gradevoli) e, in ogni caso,: tutto questo vi aiuterà ad eliminare le tossine e a depurarvi dai bagordi natalizi. Ma, soprattutto, non siate pigri proprio on questi giorni! È fondamentale il movimento: andate due o tre volte a settimana in, fate delle lungheper il parco o riesumatee pattini e così sarete pronti per la notte del 31 dicembre!Ci aspetta, infatti, ancora il! Allora vi postiamo anche il decalogo dell’, l’Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione, per affrontare con coraggio il veglione di fine anno:

1 - Rispettare la cadenza dei pasti: anche nei giorni di festa vale la regola della colazione, pranzo e cena. Evitare invece i fuori pasto;

2 - Mangiare tutto in piccole quantità: va bene assaggiare un po' di tutto mentre sono da bandire i bis;

3 - Frutta o verdura prima dei cibo-bomba: le fibre e l'acqua di cui sono ricchi saziano prima e con molte meno calorie;



Se invece il peso non è un problema, godetevi le feste!

: usare piatti dal diametro piccolo e aggiungere decorazioni, per ridurre lo spazio destinato al cibo. Un inganno visivo che porta a ridurre le quantità di alimenti;: anche rispettando la tradizione si può prediligere il pesce e le verdure;: ad esempio evitare di mangiare anche il pane o di aggiungere le creme per guarnire i panettoni;: non arricchire un pasto con un dolce se si farà merenda con un altro dolce;: il giorno dopo un pranzo o una cena abbondanti, non smaltire gli avanzi, ma tenersi leggeri con frutta, verdura e pochi grassi;: a fronte delle maggiori calorie assunte, compensare con tanto movimento, considerando che occorrono 90 minuti di camminata o mezz'ora di bicicletta per bruciare le calorie di una fetta di panettone;: a gennaio fare un piano di buoni propositi scegliendo un'attività fisica ad alto dispendio di energia, dal nuoto al ballo.Cristina Montini