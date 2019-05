Come mangiare sano e rimanere in forma grazie alle proteine: le regole per una dieta sana

Salute e alimentazione sono un binomio inscindibile. Se poi a questo ai aggiunge anche la cura per il proprio corpo e l’attenzione alla forma fisica allora si capisce perché un’alimentazione corretta diventa uno degli elementi fondamentali per vivere bene. Vediamo in che modo grazie alla video infografica di AgriUE - Ansa Europa.





Le proteine che mangiano i giovani

• Il 48% dei giovani mangiano carne;

• L’8% dei giovani mangiano pesce;

• Il 16% dei giovani mangiano formaggi;

• Il 6% dei giovani mangiano uova;

• Il 18% dei giovani mangiano affettati;

• Il 4% dei giovani mangiano legumi.



Qual è il compromesso fra un bel fisico e una dieta sana?

• Consumare legumi almeno 3 volte a settimana;

• Mangiare carne non più di 3 volte a settimana.



Cultura dell’alimentazione a scuola

È necessarioper diversificare i tipi di nutrienti in essi contenuti.Uno degli errori più comuni che si fa in questo senso è quello didalla propria dieta e di. È questo infatti ciò che negli ultimi decenni accade soprattutto con le, specialmente quelle che derivano dalla carne, ritenute quelle più adatte per avereche sempre più spesso assumono proteine quasi totalmente dalla stessa tipologia di cibo, escludendone quasi del tutto altre.Da alcune indagini nelle scuole italiane è emerso infatti che:Insomma, vuoi avere un? E vuoiallo stesso tempo?variando la propria dieta con tutti gli alimenti e incrementando ad esempio l’acquisizione di proteine dal pesce, dalle uova e dai legumi (le tre fonti con la percentuale minore di assunzione).Ecco alloraPer diffondere una vera e propria cultura dell’alimentazione che possa offrire ai ragazzi l’opportunità di conoscere i valori nutritivi dei cibi che ogni giorno mangiamo, laha stanziatopere per distribuire lì gratuitamente frutta, verdura e latte.