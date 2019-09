Rientro dalle vacanze: buoni propositi per vivere bene e tornare in forma

Depurare l'organismo e mangiare in modo equilibrato

Le giornate che si accorciano, l'aria che si fa più frizzante, le foglie degli alberi che iniziano a ingiallirsi... L'estate sta per concludersi e la spensieratezza delle lunghe giornate al mare o in montagna sembra ormai un lontano ricordo.può essere davvero difficile, ma giù le mani dallo smartphone: scorrere le foto della gallery non ti aiuterà a combattere la cosiddetta “”. Se la nostalgia è dietro l'angolo, la soluzione è solo una:. E se sei a caccia di consigli percon lo spirito giusto ne troverai tanti su Unadonna.it basta scegliere l’argomento dal benessere alla bellezza ai viaggi.In estate la forza di volontà si indebolisce e spesso si finisce per cedere a qualche peccato di gola di troppo. Colazioni abbondanti, aperitivi alcolici sulla spiaggia, gelati e bibite zuccherate, grigliate con amici e cene abbondanti sono un piacere a cui è quasi impossibile dire di no. E poi conoscere ed esplorare città o Paesi diversi dal nostro significa anche sperimentare la cucina tipica del posto, quindi come resistere?Ora, però, è arrivato. Studi dimostrano che l'alimentazione, oltre a nutrire, può essere più efficace di tanti farmaci nel prevenire e curare malattie e, più in generale, è un toccasana per il benessere psico-fisico. La prima regola da seguire, quindi, è quella diPer ripulire e detossinare l'organismo con un. Tra gli alleati perfetti ci sono sicuramente gli estratti. Non li conosci ancora? Si tratta di deliziosi. I succhi possono essere assunti in sostituzione dei pasti per lasciar “riposare” gli organi, oppure inseriti all'interno di una corretta dieta giornaliera per apportare il massimo quantitativo possibile di vitamine, enzimi e sali minerali, dando energia e benefici per tutto il corpo.Un altro alleato del tuo benessere sono, ricchi di vitamine e minerali, proteine e valori nutrizionali. Ideali da integrare nella tua dieta, questi prodottie, allo stesso tempo, apportare i giusti nutrienti. Exante Diet non funziona ad abbonamenti: basta registrarsi sul sito per acquistare tutti i prodotti di cui hai bisogno: comode barrette, gustosi frullati, deliziosi dolci e pasti nutrienti e veloci.Per un benessere assicurato, l'ideale è unire a un. Settembre è il mese giusto per iscriversi a un corso., cosa scegli? Se non ami gli impegni fissi, puoi rimettere in moto il metabolismo optando per. Fare sport all'aperto, magari in compagnia di amici, avrà benefici non solo sul corpo, ma anche sull'umore.Tutto quello che ti serve è un abbigliamento adatto. Acquistaonline: è facile, veloce e conveniente! Sono tanti gli e-commerce su cui poter fare shopping:. Se vuoi essere cool e alla moda anche quando fai sport, visita i siti d'abbigliamento più amati, come Asos, Forever 21 e Terranova: troveraiRiprendere l'attività sportiva può essere faticoso. Per aiutare il fisico a tornare alla piena vitalità è possibile ricorrere a integratori alimentari energetici.. I benefici sono molteplici: favorire il dimagrimento o l'aumento della massa muscolare, contrastare la stanchezza, ma anche migliorare l'aspetto di pelle e capelli e compensare una carenza nutrizionale.. Su UnaDonna.it puoi trovare tanti codici sconto e offerte dedicate per risparmiare sugli acquisti!Una corretta alimentazione e uno stile di vita sano sono il primo passo per raggiungere il benessere fisico e mentale. E se settembre è il mese dei buoni propositi, quale momento migliore per ritagliarsi del tempo da dedicare a se stessi?, infatti, non solo aiuta a rilassarsi, ma migliora la produttività, aumenta l’autostima ed elimina lo stress. Provare per credere!Ami immortalare i tuoi momenti più belli armandoti di? Sutrovi tutti gli accessori di cui hai bisogno. Se hai sempre sognato di imparare a lavorare a maglia, ti consigliamo di dare un’occhiata aiper imparare tecniche all’uncinetto, nuovi trucchi e punti. Nel tempo libero ami rilassarti sul divano, magari davanti a un bel film?per goderti cinema e serie TV direttamente a casa tua. Qualsiasi siano le tue passioni,. E se sei uno spirito vagabondo e ami andare alla scoperta della cultura di altri Paesi, puoi pianificare il tuo prossimoe risparmiare sulle attrazioni turistiche prenotando il biglietto in anticipo su Tiqets.