Iostoacasa: Skuola.net resta a casa, fatelo anche voi!

Vista la situazione, più unica che rara, anche noi di Skuola.net dobbiamo farci portavoce della raccomandazione che tutti, a partire dai più giovani come te, devono seguire:Sì, perché per un po’ di tempo è necessario, anzi doveroso, rinunciare a fare tutto ciò che può aiutare il COVID-19 ad espandersi.Insomma per dirla con degli hashtag che tanto vanno di moda tra i giovani:. E’ proprio quello che sta facendo tutto il team di Skuola.net, a partire dai nostri creator.Chi ci segue sa perfettamente chi è, che con i suoi video e stories è sempre in contatto con gli studenti: attraverso un suo contributo, un po’ meno irriverente del solito ma che ti strapperà come sempre un sorriso, ha voluto parlare proprio ai ragazzi come te,Ma non solo Nikolais,che di solito attraverso meme e post ti strappano non poche risate, hanno voluto realizzare dei video per ribadire con forza che vista la straordinarietà del momento èSolo così, rispettando questa semplice regola,Ecco il video di, storico memer e membro del team social di Skuola.net, che oggi è colui che aggiorna quotidianamente le pagine social di Skuola.net dedicate agli universitari: ecco cosa ha voluto dire ai suoi "universitari disperati"E come dimenticare, che con video, post e meme rallegra le esistenze dei maturandi in preda all'ansia sugli account social di Skuola.net dedicati alla maturità? Anche lui è restato a casa e continuerà a farlo finché sarà necessario. Ecco cosa ha da dire ai maturandi ansiosi!