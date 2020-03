Coronavirus, ecco i neolaureati e specializzandi in prima linea

Cosa prevede il decreto

, anche se laureati solo da qualche giorno,Sì, è proprio ciò che prevede il, entrato in vigore martedì 10 marzo, in base al quale ci saranno benLo scopo, ovviamente, è quello diche nelle ultime settimane sta colpendo l’Italia perché mai come in questo momentoDiversi quindi gli atenei che hanno addirittura anticipato la sessione di laurea di infermieri, ad esempio, per poter permettere loro di essere pronti ad ‘entrare in campo’.Guarda ancheNel decreto legge 114/2020 le aziende e gli enti vengono autorizzati ad assumere, viste le circostanze,appartenente alle professioni sanitarie al fine dinonché per assicurare sull'intero territorio nazionale un incremento dei posti letto per la terapia intensiva e sub intensiva necessari alla cura dei pazienti”. Ancora, nel decreto viene specificato che le assunzioni si concretizzeranno inanche di collaborazione coordinata e continuativa, diprorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza”. Per coprire queste spese, che riguarderanno lo ricordiamo contratti a tempo determinato, ilGli incarichi verranno assegnati previo avviso pubblico e dopo una selezione effettuata mediate una valutazione dei titoli in possesso e di un colloquio. Una corsia preferenziali la avranno i neolaureati, ecco perchéin infermieristica, in modo da permettere ai proprio studenti, ormai ex, di poter essere considerati tra i 20mila assunti.Tra le 20mila unità di cui il nostro sistema sanitario ha bisogno in questo momento di emergenza, oltre a Oss e infermieri ci sono ovviamente anche medici. Nel decreto 14/2020 si fa esplicito riferimento all’assunzione diGli assunti, che saranno costretti a mettere in pausa il ciclo di studi, possono però stare tranquilli perché il loro percorso non subirà rallentamenti, il decreto infatti sottolinea che “il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, èLe Università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti”. Per chi, quindi, ha scelto le professioni sanitarie e ha i requisiti per essere chiamato ben presto potrannoAnche le giovani leve avranno la possibilità di dare il loro prezioso e valido contributo alla lotta contro il COVID-19.Inutile dire che in molti sono rimasti sorpresi da questa decisione presa dal Governo. Chi però aveva i requisiti per poter anticipare la sua sessione di laurea non ha certo esitato. Raggiunti da 'Fanpage.it' il giorno della discussione, alcuni neolaureati dell’Università di Padova, si sono, ma la cosa non li ha stravolti più di tanto, anzi. Sono bene ritrovarsi negli ospedali delle zone più colpite dal dilagare del Coronavirus. Certo è che le giovani levein modo che questi ultimi potranno essere impiegati con i pazienti contagiati dal coronavirus. Tra qualche piccola incertezza, più che lecita vista la giovane età,mettendo così in pratica quanto studiato fino ad ora. Ad anticipare il fatidico giorno della laurea anche alcuni studenti di infermieristica della Statale di Milano intervistati da ‘ilfattoquodiano.it'. Anche loro, venuti a conoscenza della possibilità di rientrare nelle 20mila assunzioni previste da decreto 14/2020 hannoe rinunciare così a quel periodo di riposo che, molto spesso, i neolaureati si concedono dopo la fine del percorso universitario prima di buttarsi nel mondo de lavoro. Nonostante qualche piccola ansia, comprensibile, sononella lotta contro il Coronavirus. Per tutti questi ragazzi insomma, la ricerca di un lavoro non sarà certo un problema!